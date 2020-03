Per le prime recensioni MacBook Air 2020 è il portatile Apple da comprare

A pochi giorni di distanza dal lancio di Apple, negli Stati Uniti cominciano già ad apparire le prime recensione MacBook Air 2020. In generale le valutazioni sono molto positive e praticamente tutte evidenziano i punti di forza di questo importante aggiornamento hardware.

Tra le caratteristiche più gettonate il sensibile incremento delle prestazioni, come rilevato anche nei primi benchmark apparsi in rete che dimostrano che il nuovo modello con processore Intel Coire i3 dual Core di decima generazione, quindi quello del modello base in Italia proposto a 1.229 euro su Apple Store online, risulti più veloce del modello precedente dotato di Intel Core i5 dual core di ottava generazione.

L’altra specifica hardware più menzionata è la maggiore capacità di archiviazione SSD: mentre prima si partiva con solamente 128GB, ora anche il modello base più economico mette finalmente a disposizione 256GB, una qualità di spazio più che sufficiente per la maggior parte dei compiti e degli utenti. Naturalmente è sempre possibile incrementare la capacità dell’unità SSD con un sovrapprezzo, personalizzando la configurazione in fase di acquisto: con 250euro in più si ottengono 512GB, sborsando 500 euro si arriva a un terabyte, mentre per il top da 2 TB occorre praticamente raddoppiare il costo del portatile perché l’upgrade da solo costa 1.000 euro.

Il miglioramento che praticamente tutte le prime recensioni MacBook Air 2020 lodano è la nuova tastiera con meccanismo a forbice, un passo indietro per Apple che finalmente ha abbandonato il meccanismo a farfalla, dimostratosi poco affidabile nel tempo e soggetto a malfunzionamenti e guasti anche con piccole particelle di polvere e sporcizia. Il tocco morbido e leggermente più rumoroso, ma con tasti che scorrono un po di più e restituiscono un feeling migliore durante la battitura, viene addirittura indicato come una caratteristica che anche da sola vale l’aggiornamento. Questo anche per chi ha comprato lo stesso portatile nella versione 2018 o persino la penultima versione del 2019.

Tra le altre caratteristiche positive vengono segnalati la buona qualità dello schermo, il design elegante e super sottile, il peso contenuto, l’audio migliorato. In definitiva tutti questi miglioramenti abbinati al nuovo prezzo che in USA parte solamente da 999 dollari, rendono MacBook Air come il portatile indicato per la maggior parte degli utenti Apple.

L’unico piccolo punto negativo riguarda la webcam che purtroppo è ancora ferma alla risoluzione 720p, mentre molti si aspettavano che Apple introducesse un upgrade per arrivare finalmente alla risoluzione 1080p ma per questa purtroppo sembra dovremmo attendere ancora un po’. Per chi teme che il processore dual core possa soffrire nell’immediato futuro o con applicazioni pesanti aperte in contemporanea, il consiglio che emerge in alcune delle recensioni MacBook Air 2020 è lo stesso: spendere solamente 50 euro in più in fase di configurazione per il modello base per installare il processore Intel Core i5 oppure, 130 euro per installare il Core i7.

Il nuovo MacBook Air si ordina da questa pagina di Apple Store online: tutto quello che c’è da sapere è in questo articolo di macitynet. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di MacBook sono disponibili da questa pagina.