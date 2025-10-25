La fine di Windows 10 fa aumentare le vendite dei Mac

Le spedizioni globali dei PC in generale sono cresciute anno su anno dell’8,1% nel terzo trimestre 2025. È quanto emerge da dati preliminari di Counterpoint Research; la crescita è stata trainata principalmente dalla fine del supporto per Windows 10, terminato il 14 ottobre 2025 (Microsoft non fornisce più aggiornamenti gratuiti, inclusi quelli di sicurezza, assistenza tecnica e aggiornamenti delle funzionalità, ma anche da adeguamenti delle giacenze legati all’evoluzione delle politiche dei dazi sulle importazioni degli Stati Uniti.

Il tramonto di Windows 10 ha effettivamente attivato nell’intero settore una sorta di timer per gli aggiornamenti, spingendo e aziende e consumatori in generale a sostituire i loro sistemi prima della scadenza di ottobre.

Il mercato è ancora dominato per il 40% da macchine con Windows 10, spiega Counterpoint, ma questo ciclo di sostituzione dei prodotti è destinato a diventare un importante catalizzatore per la crescita del mercato PC nei prossimi anni.

Tra i dati che emergono da questa analisi, conferme e novità interessanti:

Lenovo mantiene la sua leadership di mercato con spedizioni cresciute anno su anno del 17,4% nel Q3 2025, la crescita più significativa tra i primi sei vendor.

mantiene la sua leadership di mercato con spedizioni cresciute anno su anno del 17,4% nel Q3 2025, la crescita più significativa tra i primi sei vendor. HP consolida la seconda posizione con una crescita del 10,3% anno su anno nelle spedizioni, sottolineando la forte penetrazione nel settore commerciale.

consolida la seconda posizione con una crescita del 10,3% anno su anno nelle spedizioni, sottolineando la forte penetrazione nel settore commerciale. Dell rimane resiliente ma si evidenzia un leggero calo nella performance annuale. Le spedizioni dei prodotti di questo brand evidenziano un calo marginale del 0,9% anno su anno, nonostante il guadano del 2,7% da trimestre a trimestre, evidenziando cautela in ambito enterprise, principale segmento di riferimento del brand.

rimane resiliente ma si evidenzia un leggero calo nella performance annuale. Le spedizioni dei prodotti di questo brand evidenziano un calo marginale del 0,9% anno su anno, nonostante il guadano del 2,7% da trimestre a trimestre, evidenziando cautela in ambito enterprise, principale segmento di riferimento del brand. Ottimo anche il dato di Asus , che nel Q3 2025 cresce del 14,9% anno su anno grazie alla robusta richiesta di noteboook

, che nel Q3 2025 cresce del 14,9% anno su anno grazie alla robusta richiesta di noteboook Per quanto concerne Apple, nel Q3 2025 le spedizioni sono cresciute del 14,9% anno su anno, grazie a macchine apprezzate come i MacBook e anche alla crescente adozione dei Mac in ambito aziendale.

Insieme i vendor nella top five conquistano il quasi i tre quarti del mercato globale PC, consolidando ulteriormente i rispettivi mercati; i piccoli OEM, al contrario, evidenziando una crescita piatta o un calo nei volumi di unità spediti.

Anche l’AI fa la sua parte

Oltre alla fine di Windows 10, a trainare le vendite è stato anche lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, elemento che (secondo i responsabili dello studio) dovrebbe avere un impatto importante sulle vendite di PC nel giro di 12-18 mesi.

