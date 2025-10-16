Mozilla sta cercando beta tester per la Firefox VPN

Mozilla sta testando una VPN gratuita da integrare in Firefox, una rete privata virtuale che garantisce protezione instradando il traffico attraverso server gestiti da Mozilla, mascherando l’indirizzo IP dell’utente direttamente nel browser, aggiungendo un livello di cifratura nelle comunicazioni senza costi aggiuntivi e senza dover installare estensioni di terze parti.

Diversamente da Mozilla VPN, servizio commerciale che offre protezione a livello di sistema e si basa sull’infrastruttura di Mullvad, Firefox VPN è indicata come progettata per funzionare esclusivamente all’interno del browser, senza estendersi alle altri ambiti del sistema operativo.

Il progetto, per ora una funzionalità sperimentale, è nelle prime fasi di sviluppo; gli utenti che vogliono fare da tester saranno selezionati a caso nei prossimi mesi.

Come accennato, Firefox VPN sarà utilizzabile gratuitamente e limitata al browser, mentre Mozilla VPN è a pagamento (4,99 euro al mese per abbonamenti annuali o 9,99 € mensile), supporta connessioni fino a 5 dispositivi e offre funzionalità avanzate come, ad esempio, la possibilità di scegliere la località del server.

Lo staff di Mozilla e il team prodotto che ha annunciato la novità riferisce dell’arrivo di un programma di beta testing; si partirà da funzionalità semplici e man mano si aggiungeranno nuove funzioni per comprendere come queste influiscono sul browsing, sull’uso e il gradimento generale. “La nostra visione a lungo termine è ambiziosa: creare il browser con la migliore VPN integrata sul mercato”, riferiscono gli sviluppatori, spiegando ancora che la VPN sarà prima integrata nella versione desktop del browser e in seguito sulla versione per dispositivi mobili, scelta indicata come “un passo naturale”. Gli sviluppatori sottolienano ancora proprio impegno verso il rispetto della privacy e della libertà di configurazione da parte dell’utente.

Non è una novità per i browser

Questa scelta potrebbe permettere a Mozilla di differenziare il suo browser, in un mercato dei browser sempre più saturo e dominato da Chrome e derivati. Firefox non è ad ogni modo né il primo né il solo browser a proporre una VPN integrata: Opera, Brave, Vivaldi (con Proton VPN) e Microsoft Edge mettono già a disposizione VPN integrate.

Per tutte le notizie su Firefox e Mozilla si parte da questa pagina.