Con Windows 11 Copilot vede e ti ascolta, per gli agenti c’è da aspettare

Windows 10 è appena arrivato a fine corsa o quasi: Microsoft non perde tempo svelando le nuove funzioni AI di Copilot disponibili per tutti gli utenti di PC Windows 11 nel mondo, a cominciare da voce e visione. Non serve comprare un nuovo computer con processore AI: sia Copilot Voice che Vision funzionano via cloud e non sono attivi di default, in questo modo l’utente è libero di attivarli o meno.

Pronunciando la frase di attivazione “Hey, Copilot” è possibile interpellare l’assistente AI di Microsoft, un sistema di input alternativo rispetto a mouse, tastiera e alla digitazione del prompt nel chatbot. Per terminare la conversazione basta pronunciare “Goodbye” oppure chiudere la finestra che appare sul display.

I comandi vocali diventano più utili se l’utente autorizza anche Copilot Vision, in questo modo l’assistente può osservare tutto ciò che è mostrato sullo schermo per fornire assistenza nell’uso di app, sui documenti di lavoro, con eventuali problemi del PC, istruzioni e consigli per i giochi e così via. Nei documenti Word, Excel e PowerPoint l’assistente vede l’intero documento, quindi non occorre scorrere e visualizzare ogni singola pagina.

In arrivo per sviluppatori e beta tester

Copilot Voice e Vision sono disponibili ovunque subito, invece diverse altre funzioni più avanzate sono in arrivo all’interno dei programmi Windows Insider e Copilot Labs.

L’elenco include una taskbar completamente rivista per l’integrazione con Copilot e l’anteprima di Copilot Actions con funzionalità agentiche. Quest’ultima permette a Copilot di effettuare operazioni per conto dell’utente, incluso l’accesso e attività reali sui file presenti sul PC. Quindi potrà organizzare fotografie in una cartella, estrarre informazioni da PDF e aggiornare documenti.

Microsoft rassicura dichiarano che Copilot Actions funziona in una spazio isolato dedicato agli agenti (agent workspace) per garantire sicurezza e trasparenza, oltre che controllo totale degli utenti.

Seguirà anche Copilot Connectors per collegare OneDirve, Outlook, Gmail, Google Drive, Google Calendar e altri servizi usati dall’utente in modo che Copilot possa attingere ai dati dell’utente per rispondere alle richieste dell’utente in modo sempre più completo e contestuale.

Grazie all’integrazione di Copilot con le impostazioni di Windows l’utente potrà chiedere consigli per modificare le impostazioni, migliorare la leggibilità, ridurre le distrazioni.

In arrivo anche Manus, un agenti AI in grado di creare un sito web in pochi minuti a partire dai documenti nel computer una nuova funzione AI in Esplora File per ricerche senza interrompere il flusso di lavoro. Infine Gaming Copilot sulle console portatili ROG Xbox dei principali marchi grazie al quale gli utenti possono chiedere consigli, ricevere assistenza e suggerimenti a Gaming Copilot senza interrompere la partita.

