Firenze, premiata startup che usa la Realtà Virtuale contro i tumori

Utilizzare la realtà virtuale per ridurre l’ansia, la percezione del dolore e lo stress a cui sono sottoposti i pazienti oncologici: è l’obiettivo della startup fiorentina Lemons in the Room, che grazie a questo progetto è stata premiata ai Cracking Cancer Awards, in programma nei giorni scorsi al Royal Hotel Carlton di Bologna.

Cracking Cancer – letteralmente, “sgretolando il cancro” – è l’evento nazionale che mira a migliorare la lotta ai tumori in Italia. A Bologna il 15 e 16 aprile si è tenuto il Cracking Cancer Forum 2025, giunto alla sua settima edizione e organizzato da Koncept. Quest’anno, il Forum è stato ospitato dalla Rete Oncologica della Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio delle principali istituzioni sanitarie e scientifiche del settore. Due giorni di confronto multidisciplinare per trasformare il sistema delle cure oncologiche, attraverso un modello che unisce evidenze scientifiche, programmazione sanitaria e collaborazione tra pubblico e privato.

Il Cracking Cancer Award, rappresentato da una targa che raffigura San Giorgio che uccide il drago, celebra ogni anno persone e realtà capaci di distinguersi per innovazione, impatto concreto e impegno costante nella lotta contro il cancro. La cerimonia è stata moderata dalla giornalista scientifica Lorella Bertoglio.

Il premio è stato conferito a Lemons in the room, impresa privata che ha sviluppato un servizio digitale a supporto dei pazienti oncologici e delle Reti oncologiche italiane. Da loro è stato proposto il progetto LEMO, una piattaforma di terapia immersiva che impiega la realtà virtuale per migliorare in modo significativo l’esperienza di cura dei pazienti oncologici affetta da tumori ginecologici e assegnato a Maria Cristina Petrella direttrice dell oncologia medica ginecologica che insieme a Emanuele Baroni afferente alla Psiconcologia di Careggi hanno coordinato il progetto all’ interno dell azienda ospedaliera. Per la start up Lemon in the Room hanno ritirato il premio Niccolò Berni fondatore e la psicologa Emma Di Gangi.

LEMO si basa su un approccio scientificamente validato che utilizza scenari virtuali rilassanti – come paesaggi naturali, sessioni di meditazione, viaggi esotici o esperienze immersive personalizzate – per ridurre l’ansia, la percezione del dolore e il disagio emotivo tipicamente associati alle terapie oncologiche. I risultati clinici raccolti finora in studi sulla popolazione oncologica mostrano una diminuzione dell’uso di sedativi e antidolorifici , un miglioramento del tono dell’umore e una maggiore collaborazione dei pazienti durante le cure. Questo approccio contribuisce non solo a ottimizzare l’aderenza terapeutica, ma anche a umanizzare profondamente l’intera esperienza di cura, trasformando momenti potenzialmente traumatici in occasioni di benessere.

Il riconoscimento conferito conferma la rilevanza crescente delle soluzioni digitali nella medicina del futuro e sottolinea l’importanza di investire in approcci innovativi capaci di restituire dignità e serenità a chi affronta la malattia.