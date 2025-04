La postazione da stiro Smart di Xiaomi è in sconto a 145,99 €

Se stirare è una di quelle cose che fate con meno entusiasmo, allora la postazione da stiro Smart di Xiaomi non solo potrebbe rendervi le cose più piacevoli, ma ve le semplificherà allo stremo. Vi spieghiamo perché è interessante, tanto più che in questo momento si può comprare in offerta speciale.

Questo strumento è molto utile sia per famiglie numerose sia in contesti professionali. Uno dei suoi punti di forza risiede nel sistema di vapore con getto ad alta pressione da 500 kPa che permette una penetrazione profonda nelle fibre in modo da eliminare le pieghe più ostinate anche su tessuti spessi come la lana o il lino.

Il getto continuo di vapore da 42 g/min promette risultati uniformi e una stiratura efficace, riducendo il tempo necessario per ottenere un capo ben stirato.

Consuma 2.200 Watt e usa un serbatoio dell’acqua da 2 litri così da offrire un’autonomia fino a oltre 40 minuti di utilizzo continuo, sufficiente per stirare anche più di dieci capi senza interruzioni.

Mentre il vapore raggiunge una temperatura stabile di 135°C, la piastra si mantiene a 145°C, evitando così la formazione di condensa e rendendo i capi pronti da indossare anche subito dopo la stiratura.

È presente un sistema che attiva l’erogazione del vapore solo quando si impugna il manico e la interrompe quando lo si rilascia, rendendo il tutto più semplice e intuitivo. È poi possibile regolare la velocità su tre diversi livelli adattando così la potenza in base ai diversi tipi di tessuto, dal più delicato come la seta fino ai materiali più resistenti come il cachemire.

Inoltre la tavola da stiro può essere reclinata permettendo così di stirare in più posizioni, sia in orizzontale che con il piano inclinato o completamente in verticale, una posizione particolarmente comoda per stirare più facilmente le camicie.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 145,99 €. In dotazione sono inclusi guanti antiscottatura e una spazzola per lana.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.