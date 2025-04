L’attività di un marchio di calzature rivoluzionata grazie all’iPhone

Apple dedica un sezione del suo sito alle piccole imprese, un’area che racconta storie di successo, esempi di utilizzo dei prodotti Apple per collaborare, crescere e semplificare il lavoro.

Tra le storie recenti, quella di R.M.Williams, azienda che produce stivali artigianali in Australia sin dal 1932. Apple spiega che le calzature vengono realizzate nel laboratorio di Adelaide da maestranze qualificate, con una meticolosa attenzione ai dettagli: basti pensare che ogni stivale passa per oltre 80 paia di mani. Il marchio, che ha più di 60 negozi e 1.100 dipendenti in 15 Paesi, si impegna a offrire un’esperienza di acquisto personalizzata, per dare a ogni cliente l’articolo perfetto.

Da qualche tempo l’iPhone ha sostituito il tradizionale POS e trasformato le modalità di acquisto nei negozi R.M.Williams. Il personale è più libero di muoversi e può assistere la clientela in ogni fase, offrendo un’esperienza su misura in un contesto più aperto e accogliente.

Con l’app NewStore su iPhone, il personale in negozio consulta le scorte, accede a un catalogo sconfinato, ordina gli articoli da consegnare e completa i pagamenti con Tap to Pay su iPhone, restando sempre al fianco della clientela. I team usano i dispositivi Apple anche per gestire i punti vendita, occupandosi dell’inventario, delle dashboard delle performance, della pianificazione e delle comunicazioni aziendali.

iPhone è sfruttato anche per formare il personale dei negozi: i team possono accedere facilmente a tutorial e materiale formativo, imparando in poche ore a gestire ogni vendita con sicurezza. E anche il setup è semplice: il dispositivo viene configurato da remoto tramite la distribuzione zero‑touch, così il personale può usarlo fin da subito.

Kyle Grimshaw, a capo degli store, spiega che “Passa ad iPhone è stato un svolta”; semplificando le attività e consentendo il lavoro in movimento, iPhone ha snellito il carico del personale liberando circa un’ora al giorno, tempo che ora viene impiegato per migliorare l’esperienza di clienti e dipendenti.