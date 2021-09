Fleet è una piattaforma cloud per flotte, noleggi di e-bike e veicoli elettrici

Ai riflettori di Italian Bike Festival, la manifestazione di riferimento per il mondo della bici (Rimini, 10-12 settembre), Trackting ha presentato FLEET, la nuova piattaforma cloud per flotte e noleggi di e-bike e veicoli elettrici.

FLEET è un portale web che permette di monitorare in tempo reale la flotta, selezionare per data e ora lo storico delle tracce, analizzare i chilometri percorsi ed esportare dati, oltre a proteggere le bici dai furti.

“Questo si traduce in capacità di pianificare le scelte e reagire tempestivamente dove e quando serve: in poche parole, lavorare meglio” spiega Claudio Carnevali, CEO&Founder di Trackting. “Ci rivolgiamo non solo a chi ha un noleggio e a chi possiede una flotta di e-bike per il delivery, ma anche alle aziende produttrici che vogliono farsi trovare preparate con bici già dotate di un pacchetto IoT per questi settori”.

Ancor prima del lancio ufficiale, la piattaforma di trackting ha dato prova concreta della sua efficacia sventando un furto nei pressi di Morbegno, fra i centri più attivi e dinamici per il settore e-bike in Italia. È successo da Mondo E-bike (Talamona, SO), dove la notte del 15 luglio in meno di 60 secondi una banda di ladri esperti ha fatto sparire ben quattro eMTB in esposizione, per un valore totale d 20.000 euro. Fortunatamente grazie al monitoraggio in tempo reale di FLEET, le bici sono state rintracciate all’istante con la massima precisione (pur essendo nascoste in un luogo semichiuso) e recuperate intatte dalle Forze dell’Ordine. Il tutto in meno di 24 ore.

Ciò che rende FLEET una soluzione innovativa è l’offerta di un servizio IoT completo di portale web, hardware e software che, grazie alla connettività in 49 Paesi europei, permette di avere sotto controllo la flotta e localizzarla conprecisione dal proprio device (pc, smartphone o tablet), gestire la manutenzione dei singoli mezzi e mettere in campo strategie di business basate sull’analisi dei dati.

Il portale FLEET si integra con EVO, dispositivo GPS di Trackting specifico per e-bike. Da questo FLEET riceve le telemetrie dell’e-bike e altri dati, tra cui i chilometri percorsi, lo stato dell’antifurto e il livello della batteria tampone. Tutti i processi avvengono in cloud grazie a Microsoft Azure, che Trackting ha utilizzato su tutti i propri dispositivi IoT negli ultimi 10 anni (in totale oltre 500.000 device spediti nel mondo).

Alla piattaforma si accede da un qualsiasi browser registrandosi con un proprio Account, e associandovi le e-bike della propria flotta. Il menu è composto da una serie di voci, corrispondenti alle funzionalità della piattaforma: Mappa, per visualizzare la posizione di tutte le e-bike nell’insieme o di ogni singola bici; Dispositivi per gestire le impostazioni di ciascun veicolo od eseguire azioni in blocco, come l’inserimento dell’antifurto su tutta la flotta; Esporta per salvare in un foglio di calcolo i dati relativi ai chilometri percorsi in una determinata fascia temporale; Account dove custodire i propri dati di accesso e registrare anche il proprio numero di cellulare per ricevere, in caso di furto o movimento non autorizzato, una chiamata telefonica di allarme quando la bici si trova in modalità protetta.

“L’obiettivo”, spiega il CEO Claudio Carnevali, “è diventare il punto di riferimento per chi vuole trasformare il proprio parco bici in una flotta connessa, e gestirlo in maniera sempre più intelligente, grazie a tecnologie di ultima generazione, perfezionate da 15 anni di esperienza nel settore IoT”.

