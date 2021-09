Google prepara la modalità scura per la ricerca su desktop

Google sta finalmente lanciando un tema scuro per la ricerca sul desktop. Il cambiamento era stato individuato già a dicembre scorso, ma la funzione è ora ufficiale e sarò disponibile per tutti gli utenti “nelle prossime settimane”, secondo un aggiornamento di un responsabile dell’assistenza prodotti di Google.

E’ possibile ottenere il nuovo tema scuro andando su Impostazioni> Impostazioni di ricerca> Aspetto e selezionando “Scuro”. C’è anche un’opzione “predefinito dispositivo” che aggiornerà automaticamente il tema in base alle impostazioni del dispositivo.

Sebbene la modifica stia iniziando a essere implementata ora, potrebbero essere necessari alcuni giorni o settimane prima che che sia disponibile per tutti. 9to5Google rileva, inoltre, che alcuni utenti hanno individuato un’icona a forma di sole che può essere utilizzata per attivarla o disattivarla senza entrare nella pagina delle impostazioni, anche se non è chiaro se si tratti di una parte ufficiale dell’aggiornamento o soltanto di un altro test.

Google non è nuova alla tematica della modalità scura, e già nei mesi scorsi ha aggiornato alcune sue app, tra cui Maps, portando la modalità scura anche su iPhone. Ricordiamo che il tema scuro è qualcosa che Apple offre su Mac a livello di sistema dal 2018 con macOS Mojave, dove è presente un’opzione per regolarne le impostazioni. Da quel momento sono diverse le applicazioni che, tramite le API messe a disposizione degli sviluppatori, sono in grado di offrire l’interfaccia scura che si auto-regola in base alle impostazioni della macchina, sia sui computer che su smartphone e tablet (a partire da iOS 13).