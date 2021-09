Baseus GN39H è l’hub USB C che si aggancia a iPad Pro

Gli iPad Pro di Apple sono dotati di porta USB-C, quindi è possibile utilizzare qualsiasi hub dotato di questa connessione, ma se si intende massimizzare la portabilità e ridurre al minimo gli ingombri, una buona scelta è senz’altro quella di acquistare Baseus GN39H che, a differenza di altri, è progettato proprio per essere utilizzato con questi tablet.

E’ infatti compatibile con tutti gli iPad Pro di Apple con schermo da 11 pollici e 12.9 pollici prodotti nel 2018, nel 2019 e nel 2020, quindi si può usare indipendentemente dal modello di questa serie fino ad oggi commercializzato. La compatibilità infatti è data dalla particolare forma che lo contraddistingue: non si tratta infatti di uno dei più tradizionali hub da collegare semplicemente alla porta USB-C perché in tutto questo c’è anche il fattore forma che contribuisce alla minimalizzazione nel suo utilizzo. Ha infatti una forma angolata che, in combinazione con un sistema magnetico, permette di agganciarlo all’angolo dell’iPad e mantenerlo in posizione durante il suo utilizzo.

Esteticamente ci si trova di fronte semplicemente ad una sorta di rigonfiamento dell’angolo, col beneficio però di un accesso a una serie di porte e strumenti che il tablet nudo e crudo non offre. Occupando infatti la sola porta USB-C dell’iPad Pro si riottiene l’accesso a quest’ultimo sia per la ricarica della batteria fino al 60 Watt che per il trasferimento dei dati a 5 Gbps, ma in aggiunta si ha a disposizione anche: una porta HDMI con supporto alla trasmissione in 4K a 30 Hz con specifiche 2.0; una presa jack audio da 3.5 millimetri per il collegamento di speaker e cuffie via cavo; una presa USB-A 3.0 per collegare chiavette, dischi esterni o periferiche con filo come tastiere e mouse; un lettore di schede SD e uno di schede microSD formattate in formato ExFat, Fat32 oppure NTFS.

Si tratta quindi di un hub 6-in-1 che viene fisicamente “assorbito” dal tablet senza pregiudicarne le sue funzioni, dato che presenta perfino i fori per garantire la diffusione dell’audio attraverso lo speaker sottostante del tablet. Secondo la scheda tecnica si può perfino utilizzare senza rimuovere la custodia al tablet, purché questa sia una di quelle molto sottili e che non aggiungono uno spessore superiore ai 4,1 millimetri, e il peso che va ad aggiungere è complessivamente di quasi 140 grammi.

Il punto di forza di Baseus GN39H come dicevamo è comunque il suo design adattivo, che lo rende una valida soluzione anche in ottica di trasporto e viaggio data la sua elevata compattezza. Il fatto poi che utilizza la spina USB-C tramite un cavo flessibile fa sì che possa essere eventualmente utilizzato, senza beneficiare dell’aggancio angolare, anche con qualsiasi altro MacBook, computer, smartphone o tablet Android che supporta il trasferimento dati OTG via USB-C. Per finire specifichiamo che nel caso di iPad Pro è necessario che sia installata almeno la versione di iOS 13 in modo da poter beneficiare a pieno di tutte queste funzioni presenti.

Chi è interessato lo può comprare su Amazon, dove al momento è in vendita a 59,99 euro.