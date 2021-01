Ford e Nissan riducono la produzione di veicoli per carenza di chip

C’è una penuria di chip che non riguarda solo l’ambito informatico e dell’elettronica di consumo, ma anche quello automobilistico: Ford e Nissan stanno ridimensionando le loro produzioni per via di penurie nei semiconduttori. Ford sta lavorando al minimo delle possibilità nella struttura di Louisville (Kentucky) che si occupa dei SUV Ford Escape e Lincoln Corsair, con tempi morti che il costruttore prevede di risolvere entro la fine di quest’anno. Anche per Nissan si evidenziano problemi simili, inconvenienti che hanno costretto l’azienda alla riduzione della produzione negli impianti di Oppama (Giappone).

Anche altri marchi segnalano problemi simili. Volkswagen a dicembre ha comunicato la necessità di apportare cambiamenti alla produzione in ina, Europa e Nord America per via della carenza di alcuni chip. Fiat Chrysler e Toyota hanno altresì riferito di problematiche legate alla produzione. General Motor, non ha per il momento indicato problemi ma il portavoce dell’azienda, David Barnas, ha riferito di tenere d’occhio la situazione. Honda Motor Co ha recentemente fatto sapere che la sua produzione in Giappone potrebbe essere influenzata da una carenza di semiconduttori.

La carenza di chip usati nel settore automotive è legata alla domanda dei consumatori cresciuta in seguito alla pandemia di coronavirus, causando ritardi nella produzione, come segnala CNBC. Daniel Levy, analista di Credit Suisse ritiene che i problemi di fornitura di chip potrebbero limitare la produzione di auto a breve termine per l’industria, e i funzionari delle aziende del settore hanno affermato che stanno dando la priorità alla produzione di veicoli a più alto profitto. Fornitori di chip per auto come NXP Semiconductor hanno riferito che la produzione di auto è cresciuta più velocemente del previsto con conseguenti difficoltà per recuperare il ritardo.

