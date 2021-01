Apple domina e dominerà i chip a 5 nanometri

L’industria dei semiconduttori sta registrando una crescita a doppia cifra, come non si vedeva da anni, e Apple è la società che detiene la quota di mercato più grande di processori costruiti con processo a 5 nanometri, la tecnologia più miniaturizzata e sofisticata al momento disponibile.

Secondo un report di CounterPoint, TSMC ha iniziato la produzione industriale di processori a 5 nanometri nel primo trimestre del 2020, mentre Samsung ha iniziato a impiegare questa tecnologia con un ritardo di 6-9 mesi. Nel 2020 i chip realizzati con questa tecnologia sono stati solo l’1% del totale, mentre per quest’anno la percentuale si prevede aumenterà fino al 5%.

Il dominio di Apple sulla produzione di chip a 5 nanometri è naturalmente dovuto ai processori impiegati negli iPhone 12 e in misura più piccola anche per i primi Mac con processore Apple Silicon M1, anche questo costruito con processo a 5 nanometri. Ricordiamo che Apple A14 è stato il primo processore ad arrivare sul mercato prodotto negli stabilimenti TSMC con processo a 5 nanometri.

Secondo la previsione degli analisti di CounterPoint entro la fine di quest’anno Apple sarà responsabile del 53% dell’intera produzione di processori a 5 nanometri, mentre Qualcomm sarà lontana seconda con il 24%. Nella previsione per l’anno appena iniziato rientreranno così anche gli iPhone 13 con processore Apple A15 che si prevede sarà costruito con una versione migliorata del processo a 5 nanometri, indicata con la sigla 5nm+, prima di passare al processo a 4 nanometri nel 2022.

Ma anche la previsione di Qualcomm al secondo posto è in parte dovuta ad Apple, in quanto si prevede che Cupertino impiegherà il chip modem X60 5G negli iPhone in arrivo a settembre. Sempre che Apple non faccia in tempo a completare i lavori sul suo primo chip modem progettato internamente.

Per quanto riguarda l’intero settore dei semiconduttori nel 2020 la crescita è stata del 23% per un fatturato di circa 82 miliardi di dollari. Nonostante il record si prevede che domanda e vendite proseguiranno anche nel 2021 con una stima di previsione a doppia cifra, del 12%, per un fatturato atteso di 92 miliardi di dollari. Ne beneficeranno sia TSMC che Samsung.

