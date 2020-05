Forza Street, le corse in auto di Xbox approdano gratis su iPhone e iPad

Come annunciato in aprile, Forza Street per iPhone e iPad è finalmente disponibile in App Store, titolo sviluppato dagli studi Microsoft. Per chi non conoscesse il brand, si tratta di uno spin off della ben nota serie Forza Motorsport, da sempre storica escelusiva delle console Microsoft, ora in versione appositamente sviluppata per i dispositivi mobili. Lo scopo è quello di gareggiare su strade a velocità vertiginose e ingrandire la propria collezione di auto da corsa.

Il titolo propone differenti tipologie di corse, e differenti tipi di veicoli. Si passa dalle muscle car classiche alle sportive moderne, senza disdegnare le supercar retrò, trasformando il proprio garage in una collezione di trofei con vetture da corsa iconiche.

I controlli, ovviamente, sono stati snelliti rispetto alle controparti su console, e consentono di concentrarsi maggiormente, per un divertimento più immediato. Il giocatore dovrà usare con il giusto tempismo accelleratore, freno e boost: questa la combinazione chiave per la vittoria, con le action cam che trasmetteranno l’adrenalina della gara mettendo in mostra la grafica da console.

Tanti i diversi tipi di eventi a cui partecipare. Il giocatore si potrà cimentare in una gara veloce da un minuto, oppure affrontare eventi basati sulla storia, con molteplici percorsi underground per la vittoria.

Forza Street è un titolo free to play, quindi basato sulle micro transazioni in game, per poter potenziare i propri mezzi e accelerare certamente la progressione nel mondo di gioco.

Forza Street è gratis per iPhone e iPad e si scarica direttamente a questo indirizzo. Invece per la versione Android si parte da questa pagina di Google Play Store.

