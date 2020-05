Sony Xperia 10 II, in arrivo il medio gamma con display cinema 21:9

Li avevamo già fotografati nella prima versione al MWC 2019, e Sony annuncia adesso che Xperia 10 II sarà presto disponibile all’acquisto. Stiamo parlando del primo medio gamma Android con display cinematografico, grazie al suo aspect ratio 21:9.

Pesa appena 151 grammi, elemento di particolare importanza, considerando che la sua primaria funzione è quella di far godere all’utente del cinema in mobilità, dunque dovrà risultare particolarmente leggero da tenere in mano. Lo schermo è protetto da Gorilla Glass 6 e non manca la certificazione IP65/IP68.

Il terminale propone un display OLED Wide 21:9 da 6 pollici, con ottimizzazione dei contenuti video per un intrattenimento immersivo. Questo anche grazie alla tecnologia TRILUMINOS per dispositivi mobili, la stessa installata sui televisori BRAVIA della società.

Xperia 10 II è provvisto di jack da 3,5 mm per ascoltare audio in alta risoluzione sia con che senza cavi. Dal punto di vista multimediale, invece, il terminale propone a bordo una nuova fotocamera dotata di tre diversi obiettivi, uno da 12 MP e due da 8 MP: un supergrandangolo (16 mm), un grandangolo (26 mm) e un teleobiettivo (52 mm). Non mancano le preimpostazioni specifiche per fotografare cibo, ritratti e, per la prima volta, scene notturne. È anche possibile scattare fotografie in formato 21:9 e registrare video in risoluzione 4K.

Xperia 10 II è alimentato da una batteria da 3600 mAh, che consente di navigare e creare contenuti tutto il giorno, senza interruzioni. Al suo interno è equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 665, mentre lato software il sistema operativo è Android 10.

Proposto in bianco o nero, Xperia 10 II sarà disponibile nelle prossime settimane.