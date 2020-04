Forza Street per iPhone, iPad e Android arriva il 5 maggio

La versione mobile è già stata annunciata alla fine dello scorso anno, ed è dal primo Forza Motorsport del 2005 che in molti hanno sognato una versione mobile del gioco, magari in uscita su iOS e Android: adesso è realtà, Forza Street su iPhone, iPad e Android il prossimo 5 maggio. L’attesa è quasi finita, e chi ci giocherà subito riceverà ulteriori premi in omaggio.

Chiunque giochi entro il primo mese riceverà un Founders Pack che include la Ford GT 2017, oltre a crediti virtuali e oro. Forza Street, come anticipato già diversi mesi fa, sarà una versione semplificata e di dimensioni ridotte di Forza Motorsport; comprensibile, considerando la mole di contenuti che offre la versione su console, inconcepibile su un dispositivo mobile. Ci sarà comunque una modalità story-driven e gare che possono durare solo un minuto.

Gli sviluppatori non hanno parlato molto degli acquisti in-app, ma la presenza di crediti e oro chiarisce che avranno un ruolo piuttosto importante. Del resto, Forza Street sarà un gioco free to play, quindi gratis da scaricare.

Nonostante questo elemento non faccia ben sperare, l’attesa è comunque tanta, considerando che si tratta della prima volta in assoluto che un gioco della saga Forza arriva su una piattaforma diversa da quelle di Microsoft.

Non solo sarà possibile guidare i bolidi più eleganti e potenti della storia delle auto, ma anche vincerli nelle gare per assemblare un parco auto da favola, trasformando il nostro garage virtuale in una galleria di trofei unica al mondo.

Il nuovo Forza Street è già disponibile per Windows 10 e sarà rilasciato il 5 maggio per iOS e Android.

