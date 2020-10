FOSSIL presenta il nuovo smartwatch GEN 5E in 4 varianti, per uomo e donna

Fossil presenta Fossil Gen 5E, disponibile dal 26 novembre in 4 versioni, 2 per donna e 2 per uomo, con Assistente Google, grazie al quale poter anche controllare luci e altri dispositivi direttamente dal polso, rispondere alle chiamate e molto altro. Ecco come sono fatti, e le caratteristiche tecniche.

Il nuovo smartwatch vanta caratteristiche per la salute e il benessere, tra cui il monitoraggio del battito cardiaco e le funzionalità contactless. Con Fossil Gen 5E anche la batteria è smart: la modalità personalizzata permette di creare e accedere ad un profilo personale che si adatta al proprio stile di vita.

La nuova line up offre una classica misura da 44 mm, ma anche un modello più piccolo da 42 mm. Quale che sia il modello scelto, con lo smartwatch Gen 5E gli utenti Android e iPhone potranno rispondere alle chiamate, ascoltare le risposte dell’Assistente Google e ricevere avvisi acustici.

La batteria gode di una modalità personalizzata che permette di salvare e accedere rapidamente a un profilo personale, che si adatta al proprio stile di vita, potendo così creare una modalità per gli allenamenti, per le serate o altro ancora. Grazie alla ricarica rapida (50 minuti per raggiungere l’80%) e alle modalità di batteria avanzate, Gen 5E resisterà per tutto il giorno e la sera.

I nuovi modelli godono anche di funzionalità contactless, tra cui il pagamento NFC, così da consentire agli utenti di mettere il benessere in cima alle proprie priorità.

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 3100 Con tecnologia Wear OS by GoogleTM

Android 6.0 e versioni successive (Go Edition esclusa) e iOS 12.0 e versioni successive

Speaker

Modalità smart della batteria

Capacità totale di archiviazione 4 GB

1 GB RAM

Sensore per il battito cardiaco

Pagamenti NFC — Disponibili in mercati selezionati

GPS non integrato

Sincronizzazione wireless

Ricarica rapida (80% in 50 minuti)

Ricarica magnetica

Capacità della batteria 300 mAh

Connettività Bluetooth® e Wi-Fi

Microfono

Notifiche audio

Resistente all’acqua/swimproof (fino a 3 ATM) Accelerometro

Giroscopio

Torcia LED

Gestione e archiviazione della musica Notifiche calendario

Quadranti social e quadranti personalizzabili Meteo

Applicazioni preinstallate, tra cui Spotify, Noonlight e Cardiogram

SPECIFICHE PRODOTTO

GEN 5E

Dimensioni del display: display AMOLED a schermo pieno da 1,19” (328 pixel per pollice)

Dimensione della cassa: 44 mm

Finitura della cassa: cassa e ghiera in acciaio Spessore: 12 mm

Cinturini compatibili: cinturini e bracciali da 22 mm

GEN 5E

Dimensioni del display: display AMOLED a schermo pieno da 1,19” (328 pixel per pollice)

Dimensione della cassa: 42 mm

Finitura della cassa: cassa e ghiera in acciaio Spessore: 12 mm

Cinturini compatibili: cinturini e bracciali da 18 mm

Quanto ai prezzi, la nuova Gen 5E ha un listino di 229 euro.

Tutti i precedenti modelli di smartwatch Fossil Gen 5, con le varie combinazioni di cinturini tra cui scegliere, sono disponibili per l’acquisto su Amazon.