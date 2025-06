iPhone 17 Air, il proteggi schermo dice che sarà molto diverso

Il design dell’iPhone 17 Air si distinguerà da tutti i modelli precedenti non solo per lo spessore, che secondo le indiscrezioni raggiungerà appena 5,5 mm nel punto più sottile, ma anche per una serie di scelte strutturali che rompono con le consuetudini Apple. Una su tutte: lo spostamento della fotocamera frontale.

Un’immagine pubblicata dal leaker Majin Bu (che aveva parlato nei giorni scorsi della camera di vapore di iPhone 17 Pro), che mostra una pellicola protettiva attribuita proprio a questo modello, suggerisce infatti un cambiamento che modifica uno degli elementi storici del design.

La fotocamera frontale dell’iPhone 17 Air sarebbe posizionata a sinistra della Dynamic Island, e non più a destra come avviene dalla serie iPhone 14 in poi.

Questo dettaglio segnala un cambiamento ingegneristico interno. Il sospetto è che il design ultra-sottile abbia costretto gli ingegneri a riposizionare alcuni componenti sensibili, tra cui i sensori del Face ID e la fotocamera frontale.

In parallelo, tutta la gamma iPhone 17 è attesa con una fotocamera frontale da 24 megapixel, il doppio rispetto ai 12 MP degli attuali iPhone 16. Ma la nuova risoluzione non sembra essere la causa dello spostamento, vista la collocazione invariata sugli altri modelli della famiglia.

Lo spessore ridotto e la fotocamera riposizionata non sono gli unici elementi che segnano un cambio di faccia. Secondo altre fonti affidabili, anche la porta USB-C sull’iPhone 17 Air risulterebbe leggermente riposizionata, come mostrato nella foto sopra: un’altra variazione dettata dalla necessità di riorganizzare lo schema interno e forse anche a un diverso layout della batteria.

L’annuncio ufficiale di iPhone 17 Air è previsto per settembre, e solo allora emergeranno le vere motivazioni dietro queste scelte progettuali.