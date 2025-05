iPhone 17 Air, Apple inventa l’impossibile per farlo davvero sottile

Il design dell’iPhone 17 Air continua a prendere forma e man mano si comprende che siamo di fronte a qualche cosa di mai visto prima. Parliamo dello spessore ma anche di qualche scelta apparentemente bizzarra come la porta USB-C fuori asse.

La porta USB-C disassata

Nei giorni scorsi è circolato un video che metteva fianco a fianco i dummy di iPhone 17 Air e iPhone 16 Pro. Ne abbiamo parlato subito ma ora siamo di fronte ad un nuovo video, sempre con modelli del dispositivo, che da una parte sottolineano lo spessore ridottissimo (5,5 mm, rendendolo il più sottile della storia di Apple — ancora più dell’iPhone 6, che si fermava a 6,9 mm) e dall’altra permettono di notare dettagli, noti o meno, che raccontano delle scelte inedite forse ardite che Apple sta intraprendendo.

Uno di questi è la porta USB-C “sghimbescia”, non centrata perfettamente nel mezzo tra parte superiore e inferiore, ma spostata verso il basso che si nota molto bene nel filmato.

È una scelta cui abbiamo fatto cenno nel nostro articolo nel quale descriviamo i dettagli di iPhone 17 Air. Oggi, alla luce delle nuove immagini, appare sempre più chiaro non siamo di fronte ad una perdita della bussola del design da parte di Apple, ma di un modo originale per fare spazio a una componentistica interna compatta, spinta ai limiti, distribuita in maniera da riempire ogni spazio disponibile.







Un design diverso per un obiettivo chiaro

Ma non è solo la porta a confermare l’audacia delle scelte. Dai dummies diffusi dal filmato di AppleTrack, si nota anche che le griglie degli speaker sono diverse da tutti gli altri: solo due fori per lato invece dei cinque tradizionali.

Anche qui una scelta che non è solo estetica, ma che riflette un attento lavoro di razionalizzazione interna, necessario per far convivere in uno chassis sottilissimo batteria, processore, componenti del display e sistema audio.

Oltre a questo sappiamo che ci sarà una sola fotocamera posteriore, l’eliminazione completa dello slot SIM in favore dell’eSIM globale e l’adozione del nuovo modem Apple C1, un chip progettato in casa e già introdotto su iPhone 16e, pensato per massimizzare l’efficienza.