Fotocamera mignon, funziona davvero per soli 12 €

Una fotocamera piccolissima che scatta foto e registra video per davvero: è quella che trovate in offerta proprio in questo momento, un gadget davvero curioso e particolare per chi vuole stupire gli amici o comunque munirsi di un dispositivo capace di filmare all’occorrenza.

Pensate: è lunga 4 centimetri, alta e spessa solo 2,7 centimetri; il tutto in appena 20 grammi di peso, con tanto di monitor sul retro per poter costruire la giusta inquadratura e riguardare poi quel che si è registrato.

Usa un sensore CMOS e riversa tutte le acquisizioni su una microSD, da acquistare a parte, con supporto a memorie di capacità massima fino a 128 GB. Perciò tutto quel che scattate e registrate può poi essere scaricato su un computer ed eventualmente condiviso con gli amici.

Ad alimentarla c’è una batteria da 180 mAh che si ricarica tramite microUSB e promette 1 ora di autonomia, quindi abbastanza per un uso occasionale o per quelle situazioni in cui c’è bisogno di registrare una piccola clip o scattare due foto che non hanno grosse pretese.

Date le ridotte dimensioni infatti, oltre ad essere un simpatico gadget, si può impegnare in contesti particolari come la sorveglianza di un vigile che pattuglia una strada bloccandola al taschino della giacca, oppure per fingere di scattare una foto quando invece, la foto, viene catturata davvero.

Per chi invece intende giocherellarci, sappiate che sono disponibili anche 5 filtri retrò per realizzare fotografie particolari.

E visto che è piccolina, in confezione trovate un laccetto per assicurarla al polso o appenderla ad uno zaino e non correre il rischio di perderla o dimenticarla da qualche parte.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 12 €. È disponibile con scocca in due varianti di colore: rosa oppure nera.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Il prezzo d’acquisto può fornire un’indicazione utile per calibrare le aspettative sulle prestazioni di un prodotto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

