AweEraser, meno di 2 euro per l’utility Mac che rende impossibile ripristinare file cancellati

Abbiamo tante volte segnalato utility varie che permettono di recuperare file cancellati per errore ma cosa usare se vogliamo fare in modo da rendere impossibile da recuperare file e cartelle varie?

Come abbiamo spiegato varie volte, quando si cancella un file o una cartella i dati in realtà rimangono sul disco/supporto usato finché non vengono sovrascritti o formattati. In altre parole, se qualcuno ha accesso al nostro dispositivo e avvia utility per recuperare i file, può vedere esattamente ciò che pensavamo di aver eliminato per sempre.

AweEraser è una utility per Mac risponde a questa esigenza, uno strumento che permette di eliminare i dati in modo permanente sfruttando procedure che consentono di effettuare questa operazione in modo semplice ed efficace.

È utilizzabile con hard disk, unità SSD, pennette USB, memory card e altri dispositivi di storage ed elimina i file sfruttando procedure standard nel settore militare e governativo (in ambiti come quello lavorativo si è tenuti a eliminare permanentemente i dati per essere in conformità con le leggi e le normative sulla privacy).

L’eliminazione di dati sensibili è anche segno di responsabilità civile, l’etica e rispetto per i diritti individuali.

L’applicazione consente di cancellare in modo permanente file o cartelle ma anche interi dischi, volumi o lo spazio libero su un disco/volume esistente in modo da rendere impossibile il recupero di precedenti elementi memorizzati.

Questa utility è indispensabile per eliminare in modo sicuro dati sensibili che non devono in alcun modo finire in mani sbagliate, operazione fondamentale prima di cedere a terzi un computer o un dispositivo di storage.

macOS offre di serie la possibilità di eliminare dati in modo sicuro ma questa utility sfrutta algoritmi dedicati, compatibili con i filesystem di dischi e unità FAT16, FAT32, exFAT, HFS+, HFSX, APFS e altri ancora.

Il requisito minimo è la presenza di macOS 10.11 o seguenti. L’utility costa normalmente 69,95$ ma è in sconto speciale a 1,50$ anziché 69,95$ in quanto parte del pacchetto BundleHunt. Se acquistate fino 30 dollari di software – e di software interessante c’è n’è tantissimo – avrete pure uno sconto di 3$ sul totale.

