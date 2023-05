Ecoflow lancia il suo fotovoltaico smart da balcone con Ecoflow PowerStream il 31 Maggio

Tutti quelli che pensano che l’installazione di un impianto fotovoltaico sia un affare complicato devono ricredersi: da tempo in Italia esistono soluzioni per il cosiddetto fotovoltaico da balcone che non richiedono contratti particolari ma solo alcuni semplici accorgimenti e, ovviamente uno spazio dove esporre i pannelli al sole.

Le soluzioni fino a ieri erano affidate agli impianti realizzati da Enel o ai fai-da-te con semplici inverter ma se si desiderava combinare l’interverter con una powerstation o un sistema di accumulo pure portatile le cose diventavano complicate.

A renderle più semplici ci ha pensato ancora una volta Ecoflow, azienda che ben conosciamo per i suoi prodotti nel settore dell’alimentazione portatile che ha realizzato il suo particolare microinverter Ecoflow Powerstream che mette insieme alimentazione da fotovoltaico, conservazione dell’energia e suo trasporto con il minimo delle preoeccupazioni ed una gestione totalmente smart assistita da App in grado di gestire anche carichi in tutto l’impianto casalingo.

A differenza dei generatori solari tradizionali per balcone che hanno cominciato a diffondersi anche nel nostro paese, la soluzione di Ecoflow offre la possibilità di immagazzinare l’elettricità e usarla nel momento del bisogno.

Questo grazie ad un generatore solare da balcone EcoFlow che combina pannelli solari e power station portatili, creando una soluzione efficiente per conservare e usare energia e immagazzinare l’elettricità autoprodotta per un uso successivo.

Grazie a questa alla tecnologia di accumulo è possibile utilizzare l’energia solare anche di notte e Il sistema diventa particolarmente flessibile se si combina centrale elettrica per balconi con accumulo al sistema solare per balconi PowerStream.

Il micro-inverter può essere collegato sia alla centrale elettrica Ecoflow che alla rete elettrica pubblica. In questo modo è possibile caricare la centrale elettrica o immettere elettricità nella rete, a seconda di ciò che è più economico in quel momento.

Il microinverter PowerStream è compatibile con tutte le power station portatili EcoFlow che dispongono di batterie con capacità da 256Wh a 3.6kWh. Quando si verifica un’interruzione di corrente, non solo i dispositivi essenziali, ma anche gli elettrodomestici che consumano energia, come le lavatrici, saranno in grado di funzionare se le powerstation garantiscono potenza di picco e continua sufficienti.

Oltre a questo Ecoflow ha previsto una serie di smartplug comandate in remoto dalla App e in grado di combinarsi con la disponibilità di energia e le sorgenti che ne garantiscono l’erogazione.

Le smart plug monitorano il consumo energeticocxzcdegli apparecchi in tempo reale, in modo che il microinverter Power Stream possa assegnare la giusta quantità di elettricità a ciascun apparecchio e l’eccedenza a una power station portatile. Durante le ore di punta, il sistema dà priorità all’uso domestico. E la maggior parte dell’energia viene immagazzinata nelle ore non di punta.

Le power station di Ecoflow sono ottimizzate per l’uso in mobilità e una volte caricate possono essere utilizzate anche su un Van, un camper o un qualsiasi soluzione per la il divertimento e il turismo. Uno dei modelli recenti più interessanti è Ecoflow Delta 2 Max di cui vi abbiamo parlato in questa pagina.

Ecoflow PowerStream sarà lanciato il 31 Maggio con altre novità dell’azienda: in quella data aggiungeremo prezzi e tempi di distribuzione delle soluzioni anche nel nostro paese.