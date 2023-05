EcoFlow DELTA 2 Max, l’energia portatile per uno stile di vita sostenibile

EcoFlow, un’azienda leader nel campo delle soluzioni energetiche ecocompatibili, ha annunciato oggi l’arrivo di DELTA 2 Max, una super power station portatile progettata per essere utilizzato a casa o durante i viaggi. Con una capacità di base di 2.048Wh, che può essere estesa fino a 6.144Wh con l’aggiunta di due batterie supplementari, DELTA 2 Max risulta anche personalizzabile in base alle esigenze.

DELTA 2 Max, a detta del produttore, utilizza batterie LFP di alta qualità, e garantisce l’utilizzo del prodotto per 5 anni. Mentre la maggior parte dei prodotti simili perde circa il 20% della capacità dopo 500 cicli di ricarica, EcoFlow dichiara che DELTA 2 Max raggiungerà questo livello dopo 3.000 cicli, sei volte il tempo di decadimento dei concorrenti.

Batteria e tempi di ricarica

Al suo interno, DELTA 2 Max offre una velocità di ricarica rapida, grazie all’ingresso AC di 2300W e un’ingresso solare massimo di 1000W: può essere caricata tramite l’ingresso AC dallo 0 al 100% in 81 minuti o tramite l’ingresso solare in 2,3 ore. Tramite ricarica rapida, DELTA 2 Max può essere caricato in AC dallo 0 all’80% in 53 minuti: utilizzando sia l’ingresso AC che solare contemporaneamente, può raggiungere l’80% in soli 43 minuti.

Cosa può alimentare:

DELTA 2 Max è dotato di una uscita AC da 2400W in grado di alimentare il 99% degli elettrodomestici presenti in casa, come asciugacapelli, scaldabagni, forni a microonde e condizionatori. Può alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente, anche durante la ricarica. Grazie alla modalità X-Boost, DELTA 2 Max può alimentare anche apparecchi fino a 3100W di picco.

Risparmio energetico

DELTA 2 Max è compatibile con EcoFlow PowerStream (di cui vi abbiamo parlato ieri nei prossimi giorni), un impianto fotovoltaico da balcone che raccoglie e converte l’energia solare per uso domestico e che può generare circa 1.039kWh all’anno, permettendo a DELTA 2 Max di immagazzinare l’energia solare in eccesso prodotta durante il giorno e aiutando gli utenti a risparmiare sulle bollette energetiche.

DELTA 2 Max pesa circa 23 chili e durante il suo funzionamento propone una rumorosità ridotta a 30 dB quando l’ingresso o l’uscita è inferiore a 500W.

Prezzi e disponibilità

DELTA 2 Max sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 31 maggio in coincidenza con il lancio di Ecoflow Powerstream sul sito web di EcoFlow e su Amazon. Sarà possibile acquistare un bundle che includerà DELTA 2 Max e un pannello solare portatile da 400W con uno sconto di €149, al prezzo di 2.899 €.

In alternativa, DELTA 2 Max sarà disponibile singolarmente al prezzo di 2.099 €, mentre la DELTA 2 Max Extra Battery sarà venduta separatamente al prezzo di 1.499 €.