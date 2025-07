Foxydry Air, lo stendibiancheria salvaspazio con asciugatura elettrica

Se volete andare oltre il semplice stendino per i panni da esporre al sole in balcone, date uno sguardo a Foxydry Air, uno stendibiancheria elettrico da soffitto che vi mette a disposizione un ampio spazio per far asciugare i panni di tutta la famiglia, ottimamente organizzato e soprattutto salvaspazio. E senza sacrificare la comodità.

Si tratta infatti di un modello telecomandato e ventilato, pensato per essere installato sia in ambienti interni che esterni come bagni, lavanderie, balconi con tenda o stanze multifunzione.

La struttura è realizzata in alluminio anodizzato e acciaio inox, materiali che promettono resistenza nel tempo e che lo rendono adatto anche a condizioni ambientali più umide, purché installato lontano da getti d’acqua diretti.

Il cuore del sistema è il meccanismo saliscendi elettrico, che permette di far scendere lo stendibiancheria fino a 1,80 metri dal soffitto e di fermarlo a qualsiasi altezza intermedia, il tutto con un semplice click del telecomando. Quando non serve, può essere completamente alzato, liberando fino a 2 metri quadri di spazio utile per altro.

Il carico massimo supportato è notevole: fino a 35 kg, pari a più di quattro lavatrici a pieno carico.

Foxydry Air mette inoltre a disposizione due tubi doppi estensibili fino a 2 metri, ideali per stendere capi voluminosi come lenzuola, tovaglie e coperte. Inoltre, offre 18 punti dedicati alle grucce, per appendere camicie e t-shirt in maniera ordinata.

La posizione rialzata dei capi, unita alla presenza di due ventole a basso consumo per il ricircolo d’aria, favorisce un’asciugatura più rapida, naturale ed efficiente. A completare la dotazione, una lampada a LED integrata che offre illuminazione supplementare allo spazio lavanderia.

Pro e contro

Tra i principali vantaggi segnalati dagli utenti ci sono la robustezza della struttura, l’effettiva capacità di carico e l’ingombro ridotto quando non utilizzato. Il prodotto si installa al soffitto o a parete (anche su superfici inclinate grazie a un apposito kit) ed è sufficiente un semplice collegamento elettrico.

Ci sono comunque dei limiti: innanzitutto le ventole funzionano solo a stendino completamente alzato, perciò se si sceglie una posizione intermedia l’asciugatura sarà meno efficace. Inoltre l’installazione può richiedere una certa precisione e, in alcuni casi, l’intervento di un professionista, soprattutto in presenza di soffitti in cartongesso.

Stendibiancheria elettrico o asciugatrice?

A questo punto ci si potrebbe chiedere: ma non si fa prima ad usare un’asciugatrice o meglio ancora preferire una lavasciuga che, dopo aver lavato i panni, ce li presenta sia lavati che asciutti?

La domanda ha perfettamente senso: a prima vista infatti questi strumenti sembrano più comodi, tuttavia uno stendibiancheria elettrico come quello di cui vi abbiamo parlato in questa occasione offre diversi vantaggi concreti che vale la pena considerare.

Innanzitutto, i consumi energetici: Foxydry Air utilizza solo 44 Watt per le ventole e circa 12–16 Watt per la lampada LED, contro i 2.000–3.000 Watt a ciclo di un’asciugatrice tradizionale. Quindi sulla bolletta c’è un risparmio netto, specie se si usa l’asciugatura elettrica dopo ogni lavaggio.

Inoltre dal punto di vista della cura dei tessuti, lo stendibiancheria è molto più delicato: l’asciugatura all’aria, anche se ventilata, non stressa le fibre, non le restringe né le rovina.

Anche sul fronte della manutenzione, Foxydry richiede meno attenzioni: non c’è nessun filtro da pulire, nessuna vaschetta da svuotare, nessun ciclo di pulizia interno.

Come già detto poi grazie all’installazione a soffitto occupa molto meno spazio di una asciugatrice soprattutto perché, quando non è in uso, permette di liberare completamente il pavimento.

Infine, non produce umidità né calore eccessivo. In casa non si creeranno condense né servirà aerare costantemente, come spesso accade con le asciugatrici.

Naturalmente, ci sono situazioni in cui un’asciugatrice può essere più adatta, come in ambienti molto umidi o in assenza di finestre, o quando c’è la necessità di asciugare in fretta pochi capi.

Ma per chi cerca risparmio energetico, ordine, cura dei tessuti e ottimizzazione dello spazio, uno stendibiancheria elettrico può rappresentare sicuramente una soluzione più sostenibile ed efficiente.

Disponibilità e prezzo

Foxydry Air è un prodotto Made in Italy, è in vendita anche su Amazon e il modello da soffitto costa 489 € sia nella versione lunga 122 centimetri, sia quella con superficie più ampia di 160 centimetri. Per 539 € potete comprare il modello progettato per fissaggio a parete, anche qui disponibile in due taglie.

