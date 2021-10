Friggete in leggerezza con Xiaomi Mi Smart Air Fryer, in sconto a 99 euro

Una cottura più sana, anche quando si frigge, è certamente possibile. Mi Smart Air Fryer è la friggitrice ad aria per ottenere una cottura con meno olio e meno grassi. Al momento si trova in offerta a 99 euro, con spedizioni veloci dalla Spagna, e consegna in 3-5 giorni lavorativi. Clicca qui per comprare.

Per una cucina sana e veloce, Mi Smart Air Fryer offre una circolazione d’aria calda a 360 gradi, per cuocere a basso contenuto di grassi. Attenzione però, la macchina non è utile solo per la frittura, ma serve anche come macchina per la preparazione dello yogurt, essiccatore per frutta, forno a microonde e forno elettrico.

Facile da usare anche per i principianti, è possibile preimpostare la friggitrice per trovare un pasto caldo quando si torna a casa. E’ sufficiente estrarre il cestello per mettere in pausa la macchina, ed è possibile monitorare lo stato di cottura in tempo reale. Prepone un Touch screen OLED per verificare lo stato di cottura e i parametri impostati, ed è rivestita di una superficie antiaderente e resistente all’usura per una pulizia più semplice.

La friggitrice fa sì che l’olio all’interno degli alimenti viene fritto a fondo attraverso la circolazione dell’aria calda a 360 gradi, offrendo così meno unto e con meno grassi. La circolazione ad alta velocità della corrente di calore garantisce il riscaldamento uniforme cibo, creando uno strato esterno croccante e mantenendo l’interno morbido.

La temperatura può essere regolata tra 40 ℃ e 200 ℃ e grazie alla configurazione della ventola a doppia velocità, la friggitrice ad aria può fare molto di più oltre a friggere il cibo. Può anche scongelare il cibo congelato, essiccare la frutta e far fermentare le verdure.

Arriva ad una potenza di riscaldamento di 1.400 W e permette un aumento rapido della temperatura e una distribuzione più equilibrata del calore all’interno, riducendo i tempi di cottura e offrendo uno stile di vita più veloce, sano e pratico.

Si tratta di una periferica smart, che permette una cottura più intelligente grazie al controllo vocale con oltre 100 ricette intelligenti che aiuteranno anche i principianti a cucinare. La friggitrice supporta anche le modalità di cottura personalizzate, in modo che i cuochi di casa possano regolare le impostazioni in base alle loro esigenze.

Ha un volume ottimale di cottura di 3,5 litri con capienza sufficiente per cucinare piatti per un massimo di 5 persone.

Al momento potete acquistarlo in offerta a 99 euro direttamente a questo indirizzo, con spedizioni veloci dalla Spagna, dunque senza spese di dogana e consegna rapida in 3-5 giorni.