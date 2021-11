Giochi da tavolo Hasbro, Asmodee e Ravensburger al Black Friday, tutte le offerte [Aggiornato]

Cluedo, Ticket To Ride, Jenga, Taboo… sono tutti giochi classici che le offerte del Black Friday ripropongono scontati insieme a tanti altri titoli legati alla saga di Star Wars, ai meccanismi a quiz televisivi, a successi cinematografici come Il Trono di Spade.

Ci sono giochi da fare in due e altri che possono far divertire tutta la famiglia, con alcuni come “Cocco Dentista” che sono validi già dai 4 anni di età e con cui passare un pomeriggio spensierato. C’è tanto da scegliere nei prodotti in sconto in queste ultime ore del Black Friday di Hasbro, Asmodee e Ravensburger.

Ad esempio in casa Hasbro ci sono alcuni dei più giocati di sempre come il tradizionale “Cluedo”, “Affonda la Flotta”, “Jenga” e “Trivial Pursuit”, dove ci si può sfidare con domande di cultura imparando cose nuove ad ogni partita. Ci sono anche classici rivisitati come il “Monopoli” in edizione “Star Wars The Mandalorian”, che si ispira nella grafica all’omonima serie televisiva.

Per i più piccoli c’è anche la versione di “Monopoli” a tema “Peppa Pig”, con regole semplificate per bambini dai cinque anni in su, “Taboo Junior” (8+) e “Cluedo Junior”, oltre a diversi altri titoli come “Non calpestarla” e “Il gioco della vita”.

Tra i più celebri titoli di Asmodee troviamo “Ticket to Ride”, un classico intramontabile che non si può non avere in casa, mentre per gli appassionati della saga di Star Wars c’è anche il gioco da tavolo “Star Wars Rebellion”. Per i fan di Blizzard c’è “Small World of Warcraft” mentre gli amanti della serie TV “Il Trono di Spade” c’è l’omonimo gioco da tavolo che ripercorre i vari episodi della serie.

Sotto il marcio Ravensburger troviamo infine alcuni titoli che faranno la felicità dei fan di “Marvel”, di “Disney Villainous” (giocabile dai dieci anni in su) e del videogame “Minecraft”.

Qui sotto vi proponiamo una selezionie dei titoli più conosciuti, apprezzati e… scontati nel Black Friday 2021 Amazon per farvi passare i prossimi weekend invernali con gli amici o i parenti più cari.

Asmodee – Bears vs Babies Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8561 In offerta a 17,62 € – invece di 24,90 €

sconto 29% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee – Bloodborne: Il Gioco di Carte, Edizione in Italiano, 8990 In offerta a 28,27 € – invece di 39,90 €

sconto 29% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee – Cortex Challenge +, Gioco da Tavolo per tutta la Famiglia, Sfide per la Mente, Edizione in Italiano, 8936 In offerta a 17,36 € – invece di 24,90 €

sconto 30% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee – Fallout, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 9810 In offerta a 38,00 € – invece di 64,99 €

sconto 42% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee – KeyForge: Mondi in Collisione, Starter Set per 2 Giocatori, Gioco di Carte, 10604 In offerta a 17,80 € – invece di 24,90 €

sconto 29% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee – Pandemic, Gioco da Tavolo Collaborativo, 8380 In offerta a 24,25 € – invece di 31,99 €

sconto 24% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee – Picture Show, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8251 In offerta a 21,02 € – invece di 29,90 €

sconto 30% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee – Tre Draghi al Buio: Edizione Leggendaria, Gioco di Carte, Edizione in Italiano, 4046 In offerta a 18,00 € – invece di 24,90 €

sconto 28% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee – Twilight Imperium, Quarta Edizione, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 9870 In offerta a 106,04 € – invece di 149,90 €

sconto 29% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee 8340 – Room 25, Edizione Italiana In offerta a 21,75 € – invece di 32,90 €

sconto 34% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee Italia – Dungeons & Dragons: Inizia L’Avventura, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 2986 In offerta a 25,77 € – invece di 34,90 €

sconto 26% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee L’Isola di Fuoco, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8271 In offerta a 46,90 € – invece di 59,90 €

sconto 22% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee Pandemic: Reazione Rapida, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8396, Colore, ZM011IT In offerta a 25,77 € – invece di 39,90 €

sconto 35% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee- Dixit 2 Quest, Gioco da Tavolo Eedizione Italiana, Colore, DIX02IT In offerta a 13,75 € – invece di 19,90 €

sconto 31% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee- Jungle Speed Kids Gioco da Tavolo, Colore, 8228 In offerta a 14,75 € – invece di 19,90 €

sconto 26% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee-Il Signore degli Anelli-Viaggi nella Terra di Mezzo: Sentieri dell’Ombra-Espansione Gioco da Tavolo Edizione in Italiano (10703 Italia) In offerta a 55,49 € – invece di 79,90 €

sconto 31% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee, X-Men: Mutant Insurrection, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 9135 In offerta a 33,64 € – invece di 54,90 €

sconto 39% – fino al 27 nov 21

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming Cluedo – Caccia All’Impostore, Gioco in Scatola , Versione 2020 in Italiano In offerta a 18,99 € – invece di 29,99 €

sconto 37% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming – Indomimando (Gioco in Scatola), B0638103 In offerta a 15,99 € – invece di 21,99 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Hasbro Monopoly Edizione Star Wars The Mandalorian, Gioco in scatola ispirato alla serie tv The Mandalorian In offerta a 32,99 € – invece di 54,99 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming- Affonda la Flotta con Gli Aerei Gioco di Strategia, Multicolore, C3890103 In offerta a 16,99 € – invece di 22,99 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming – Il Gioco della Vita, un Gioco Adatto a Tutta la Famiglia per 2-4 Giocatori, Gioco da Tavolo per Bambini Dagli 8 Anni in Su In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Hasbro Trivial Pursuit Decennio: 2010 – 2020, gioco da tavolo per adulti e adolescenti, gioco di domande e risposte su cultura popolare da 2 a 6 giocatori (Hasbro Gaming), Multicolore In offerta a 27,99 € – invece di 36,99 €

sconto 24% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming- Jenga Classico, Gioco in Scatola, A2120EU4 In offerta a 10,99 € – invece di 16,99 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming – Saltinmente Fat Pack (Gioco in Scatola), C1941103 In offerta a 21,39 € – invece di 29,99 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming Cluedo col fantasma di Mrs. White In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Hasbro Monopoly Junior: Peppa Pig Edition, gioco da tavolo per 2-4 giocatori, per bambini dagli 5 anni in su In offerta a 17,49 € – invece di 24,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming – Cocco Dentista (Gioco in Scatola), B0408103, 4 anni + In offerta a 13,49 € – invece di 22,99 €

sconto 41% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming Taboo Junior Gioco in scatola per bambini da 8 anni in su, 14334103 In offerta a 16,99 € – invece di 27,99 €

sconto 39% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming Il Gioco della Vita Junior (Gioco in scatola per bambini da 5 anni in su, versione 2020 in italiano) In offerta a 16,99 € – invece di 22,99 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming-Non Calpestarla Edizione Standard (Gioco in Scatola), Colore Nd, E2489103 In offerta a 14,99 € – invece di 24,99 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Cluedo Junior, Il caso del giocattolo rotto (gioco in scatola, Hasbro Gaming, Versione in Italiano) In offerta a 16,99 € – invece di 23,07 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee – Arkham Horror Il Gioco di Carte: Ritorno a… Il Circolo Spezzato, Espansione, Edizione in Italiano, 9665 In offerta a 24,64 € – invece di 29,90 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee – Dixit Odyssey, Gioco di società, Edizione Italiana, 8005 In offerta a 22,90 € – invece di 29,90 €

sconto 23% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee – Le Case della Follia, Seconda Edizione: Viaggi Terrificanti, Espansione Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 9406 In offerta a 46,66 € – invece di 59,90 €

sconto 22% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee – Star Wars Rebellion, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 9090 In offerta a 75,43 € – invece di 99,90 €

sconto 24% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee – Ticket To Ride: Primo Viaggio, Gioco da Tavolo per tutta la Famiglia, da 6 anni in su, Edizione in Italiano, 8516 In offerta a 23,51 € – invece di 29,90 €

sconto 21% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee – Zombicide Invader, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8445 In offerta a 68,70 € – invece di 99,90 €

sconto 31% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee – Zombicide: La Notte dei Morti Viventi, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8448 In offerta a 65,63 € – invece di 89,90 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee Italia – 7 Wonders: Nuova Edizione Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano (8041) In offerta a 34,69 € – invece di 44,90 €

sconto 23% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee Italia – Small World of Warcraft – Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano (8817) In offerta a 44,77 € – invece di 59,90 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee Rising Sun, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 10300, Multicolore In offerta a 71,37 € – invece di 99,90 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee Ticket to Ride Gioco da Tavolo, Gioco Base, Ed. Italiano 8510 In offerta a 33,86 € – invece di 44,90 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee Trono di Spade, Seconda Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano (9075), Multicolore In offerta a 38,90 € – invece di 46,31 €

sconto 16% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Asmodee- Unlock Timeless Adventures Gioco da Tavolo Edizione in Italiano, Multicolore, 8985 In offerta a 23,30 € – invece di 29,90 €

sconto 22% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Ravensburger Minecraft Builders & Biomes Gioco da Tavolo, per 2-4 Giocatori, Età Consigliata 10+, Multicolore In offerta a 30,99 € – invece di 59,99 €

sconto 48% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Ravensburger 26275 Disney Villainous, Gioco da Tavolo, per 2-6 Giocatori, Età Consigliata 10+ (Versione in Italiano) In offerta a 38,99 € – invece di 47,49 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Ravensburger, Marvel Villainous, Versione in Italiano, Gioco di Strategia, 2-4 Giocatori, Età Consigliata 12+, 269853 In offerta a 41,99 € – invece di 49,98 €

sconto 16% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Ravensburger 22228 La Cucaracha, Gioco da Tavolo, per 2-4 Giocatori, Età Consigliata 6+ In offerta a 21,99 € – invece di 49,99 €

sconto 56% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Ravensburger 26718 Faraon, Gioco da Tavolo, per 1-5 Giocatori, età Consigliata 7+ In offerta a 15,99 € – invece di 22,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).