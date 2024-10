Tecnologia, casa, bellezza e moda, i più venduti del primo giorno della festa delle offerte Prime

Pubblicità

La prima giornata di sconti volge al termine. Qui a Macitynet abbiamo privilegiato, come logico data la nostra storia e la nostra ispirazione, i prodotti di elettronica, ma Amazon ha presentato una lunga serie di promozioni che spaziano su vari ambiti raccogliendo moltissime vendite.

Ecco la classifica dei prodotti più venduti nella prima giornata delle offerte Prime d’autunno. Si tratta dei prodotti più richiesti che indicano le tendenze di consumo nei vari settori in cui possiamo idealmente dividere il negozio online di Amazon.

A farla da padrone nel settore tecnologico abbiamo dei prodotti che stanno a metà tra l’uso per la casa e l’informatica anche perchè i robot aspirapolvere hanno ormai le funzionalità tecnogiche più avanzante che permetto riconoscimento degli oggetti, ottimizzazione dei percorsi

Tecnologia

Partendo proprio dall’elettronica ci sono cuffie, auricolari, accessori per il salotto (le immancabili Fire TV) ma anche mouse (scontatissimo il Magic Mouse Apple) e prodotti per la sorveglianza della casa.

Non dimentichiamo che in questa tornata di sconti ‘autunno abbiamo visto andare al minimo smartwatch per la vita quotidiana e per lo sport.

Da segnalare anche TV con una netta preponderanza dei modelli più economici di TCL che ovviamente danno corpo agli acquisti, computer portatili e smartphone Android.

A 36,99 € invece di 69,99 € | sconto 47% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 43,07 € invece di 60,99 € | sconto 29% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 55,00 € invece di 75,00 € | sconto 27% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 59,00 € invece di 79,99 € | sconto 26% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 209,00 € invece di 269,00 € | sconto 22% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 79,99 € invece di 169,00 € | sconto 53% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 39,99 € invece di 69,99 € | sconto 43% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 32,99 € invece di 59,99 € | sconto 45% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 59,79 € invece di 63,90 € | sconto 6% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 999,00 € invece di 1299,00 € | sconto 23% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 309,00 € invece di 499,95 € | sconto 38% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 599,00 € invece di 769,00 € | sconto 22% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 375,00 € invece di 383,00 € | sconto 2% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 1519,00 € invece di 1519,00 € | sconto 0% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 699,00 € invece di 899,00 € | sconto 22% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 390,00 € invece di 412,00 € | sconto 5% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 899,00 € invece di 899,00 € | sconto 0% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 109,00 € invece di 169,99 € | sconto 36% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 149,00 € invece di 199,00 € | sconto 25% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

Casa

Al confine con la tecnologia ci sono diversi prodotti per la casa. In primo piano i robot per la pulizia che sono veramente tanti e tantissimo richiesti. Ma i clienti Amazon hanno comprate anche vari accessori come friggitrici e gli aspirapolvere e altri dispositivi per la pulizia della casa. Potete farvi un’idea scorrendo l’elenco qui sotto.

A 119,99 € invece di 174,99 € | sconto 31% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 89,99 € invece di 219,00 € | sconto 59% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 169,00 € invece di 259,00 € | sconto 35% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 1139,00 € invece di 1319,00 € | sconto 14% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 89,99 € invece di 109,00 € | sconto 17% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 99,99 € invece di 99,99 € | sconto 0% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 209,00 € invece di 239,00 € | sconto 13% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 31,99 € invece di 39,99 € | sconto 20% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 24,99 € invece di 27,99 € | sconto 11% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 64,00 € invece di 110,00 € | sconto 42% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 49,00 € invece di 53,99 € | sconto 9% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 69,99 € invece di 89,99 € | sconto 22% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 113,99 € invece di 139,99 € | sconto 19% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 342,00 € invece di 379,00 € | sconto 10% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 54,99 € invece di 72,99 € | sconto 25% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 711,53 € invece di 799,00 € | sconto 11% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 459,00 € invece di 599,00 € | sconto 23% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 569,00 € invece di 599,00 € | sconto 5% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 279,00 € invece di 309,00 € | sconto 10% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 64,99 € invece di 78,99 € | sconto 18% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

Bellezza

Nel settore della bellezza si vede la preponderanza dei prodotti per l’igiene quotidiana piuttosto che singoli prodotti di cosmesi. Nelle vetrine si trovano infatti marchi eccellenti ma con una clientela più frastagliata e legata a gusti personali che è difficile portare a grandi numeri.

Vi segnaliamo in particolare rasoi “analogici” o elettrici, depilatori e spazzolini per i denti.

In offerta molto venduti ci sono anche i prodotti per la pulizia come pastiglie lavastoviglie o detersivi.

A 25,99 € invece di 51,99 € | sconto 50% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 34,99 € invece di 54,99 € | sconto 36% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 29,99 € invece di 55,99 € | sconto 46% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 34,99 € invece di 62,99 € | sconto 44% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 49,99 € invece di 134,99 € | sconto 63% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 34,99 € invece di 54,49 € | sconto 36% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 38,88 € invece di 42,77 € | sconto 9% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 24,51 € invece di 33,49 € | sconto 27% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 49,99 € invece di 83,51 € | sconto 40% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 29,99 € invece di 44,99 € | sconto 33% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 29,99 € invece di 44,02 € | sconto 32% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 39,99 € invece di 59,98 € | sconto 33% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 199,99 € invece di 264,38 € | sconto 24% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 22,99 € invece di 39,99 € | sconto 43% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 43,16 € invece di 66,93 € | sconto 36% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 29,99 € invece di 43,98 € | sconto 32% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A 99,99 € invece di 184,00 € | sconto 46% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

Moda

Qui a farla da padrone sembra essere i gioielli Swarowsky. Ma tra i più venduti non mancano anche orologi classici come quello di Michael Kors. Da notare le scarpe Vans, gli zaini per viaggiare con Ryanair e, anche qui un prodotto tecnologico come la Smart Band 9 di Xiaomi.