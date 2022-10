Dopo aver visto i migliori smartwatch, suddivisi in fasce da 50, 100 e 150 euro, saliamo di livello e cerchiamo di scoprire quali sono i migliori indossabili nella fascia di prezzo che va dai 150 ai 300 euro. Questa volta in lista è presente anche Apple Watch. Ecco quali sono i migliori smartwatch sotto i 300 euro.

Apple Watch SE

Chi avesse un iPhone, ma anche un budget limitato per acquistare lo smartwatch, potrà certamente acquistare un Apple Watch SE della passata generazione. Sono tante le frecce al suo arco. E’ disponibile nelle versioni di cassa da 40 mm o 44 mm, gode del display Retina OLED LTPO fino a 1000 nit di luminosità e vetro resistente Ion-X Modelli. Al suo interno il chip S5 SiP con processore dual‑core a 64 bit, chip wireless W3. Naturalmente, il design è quello classico di un Apple Watch e non rinuncia a importanti funzioni per la salute, come le notifiche di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, supporto alle chiamate d’emergenza internazionali, SOS emergenze2 e Rilevamento cadute. E’ resistente all’acqua fino a 50.

Non è più in vendita da Apple perché sostituito dal nuovo SE 2022, ma si trova ancora su Amazon e rappresenta una delle scelte più economiche per entrare nel mondo degli indossabili Apple.

Su Amazon lo comprate cliccando direttamente a questo indirizzo.

Galaxy Watch5

Il rivale storico di Apple ha anche un ventaglio di smartwatch piuttosto interessante. Tra gli ultimi modelli, che si acquista anche a poco meno di 300 euro vi è certamente Galaxy Watch5. Stile davvero minimale e moderno, molto diverso da Apple Watch, ad iniziare da un design circolare. L’orologio è un alleato importante per il fitness ed è in grado di monitorare il sonno con la tecnologia di tracking avanzata. La nuova tecnologia di Galaxy Watch5 pianifica l’ora di andare a dormire, rileva il russamento e comprende e traccia le fasi del sonno.

Non solo, controlla anche il cuore di chi lo indossa, ed è dotato di sensore Samsung BioActive 3 in 1: sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica, sensore cardiaco elettrico (ECG) e sensore di frequenza cardiaca ottica. Il primo monitora la percentuale di massa grassa (BIA), il peso dei muscoli scheletrici e tieni traccia dei tuoi progressi dell’utente.

Supporta ricarica veloce: l’orologio fitness Galaxy Watch5 impiega circa 30 minuti per passare dallo 0% al 45% di carica. Il display è realizzato in cristallo di zaffiro, così da essere massimamente resistente ai graffi.Trova il tuo stile: Personalizza lo stile del tuo smartwatch fitness tracker grazie a una gamma di nuovi fasce e stili, per creare il tuo look unico.

Su Amazon lo trovate direttamente a questo indirizzo.

Amazfit GTR 4

Per pochi ero non lo abbiamo potuto inserire nella fascia di prezzo dei 150 euro. Amazfit GTR 4 è uno dei più economici in questa lista, ma non ha nulla da temere rispetto ai concorrenti. Esteticamente tra i più eleganti, un ottimo compagno anche per le serate di gala. Al suo interno offre GPS a doppia banda con polarizzazione circolare, capace di tracciare oltre 150 modalità sportive. Presenta un altoparlante incorporato, sensore ottico biometrico BioTracker 4.0 PPG aggiornato e nuove funzioni di monitoraggio del sonno e aggiornamento mattutino.

E’ un ottimo compagno anche per il fitness, essendo in grado di riconoscere 15 esercizi (25 dopo l’aggiornamento del firmware), potendo contare automaticamente le ripetizioni, le serie e il tempo di riposo dell’utente.

La nuova serie è inoltre dotata di un grado di protezione 5 ATM e, come già anticipato, entrambi sono dotati di antenna GPS a doppia banda con polarizzazione circolare, che garantisce un’elevata potenza del segnale di posizionamento e consente agli utenti di muoversi in qualsiasi ambiente riducendo il margine di errore.

A livello di autonomia Amazfit GTR 4 può durare 14 giorni con un utilizzo tipico.

Su Amazon si trova a questo indirizzo.

Garmin Venu Sq 2

Venu Sq 2 è uno smartwatch GPS ottimizzato per il monitoraggio della salute quotidiano, tracciamento dei dati fitness e funzioni smart per rimanere sempre connessi. La serie Venu Sq 2 è dotata di uno schermo AMOLED touch da 1,41″ con risoluzione di 320 x 360 pixel, protetto da una lente in Corning Gorilla Glass 3, che permette di accedere al volo alle statistiche sulla salute, alle oltre 25 app sportive integrate, alle notifiche smart e molto altro.

L’autonomia non è un problema dato che riesce a raggiungere gli 11 giorni con una singola ricarica, anche se si beneficia di report dettagliati circa lo stato di benessere di chi lo indossa, generato da una analisi effettuata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Tra le sue numerose funzionalità per la salute quella del monitoraggio della frequenza cardiaca al polso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con avvisi in caso di frequenza cardiaca anomala. Offre anche un punteggio del sonno, potendo analizzare come il corpo recupera durante la notte grazie all’avanzato monitoraggio: oltre ai dati relativi alla frequenza cardiaca, allo stress, al Pulse Ox2 e alla respirazione.

Attraverso l’app Garmin Connect è possibile scegliere tra decine di allenamenti aggiuntivi già pronti o crearne di propri scegliendo tra oltre 1.600 esercizi, per poi scaricarli direttamente sull’orologio. Il costruttore dichiara che i runner che si allenano per la prossima 5K, 10K o mezza maratona hanno l’equivalente di un allenatore personale al polso, grazie ai piani di allenamento gratuiti di Garmin Coach, che si adattano in base agli obiettivi e alle prestazioni.Garmin Venu Sq 2 con GPS monitora la salute fino a 11 giorni

Quando Venu Sq 2 è abbinato a iPhone o Android l’utente dispone al polso di messaggi, chiamate, e-mail e aggiornamenti social. In caso di incidente invia la posizione dell’utente in tempo reale ai contatti di emergenza selezionati o un messaggio automatico. Infine, non manca la tecnologia contactless Garmin Pay.

Potete acquistarlo direttamente da qui.

Withings ScanWatch

Nella nostra recensione lo abbiamo definito il miglior smartwatch ibrido in campo clinico. A livello estetico sembra attingere dal design e dallo stile Daniel Wellington, proponendo massima eleganza. La principale, probabilmente la più importante, è la funzione ECG, in grado di informare potenzialmente l’utente di una fibrillazione atriale. Sebbene Withings tenga a ricordare all’utente quanto sia importante rivolgersi ad un medico nel caso in cui si avverta un problema al cuore, ScanWatch può essere un ottimo alleato per prendersi cura della salute. E’ tra i primi smartwatch ibridi ad essere convalidato clinicamente per notificare agli utenti segni di fibrillazione atriale e disturbi respiratori notturni. Ha ricevuto la certificazione medica CE in Europa per il rilevamento delle complicazioni AFib.

Lo ScanWatch è, inoltre, dotato di un pulsossimetro, sempre clinicamente testato, per misurare i livelli di saturazione dell’ossigeno ( SpO2 ). Anche in questo caso, i dati restituiti dallo ScanWatch appaiono assolutamente verosimili e in linea con dispositivi di fascia alta.

Da notare che ScanWatch utilizza il pulsossimetro anche per rilevare i disturbi respiratori durante il sonno e per rilevare i livelli di ossigeno nel sangue mentre si dorme. La scansione respiratoria durante la notte permette di monitorare la saturazione di ossigeno durante il sonno, così da rilevare i segni premonitori di episodi di apnee notturne.

Su Amazon si acquista direttamente a questo indirizzo.

Amazfit T-Rex 2

Se cercate un orologio mastodontico, adatto all’esplorazione allora la scelta giusta non potrà che essere Amazfit T Rex 2. Supporta 5 sistemi di posizionamento satellitare (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS), che possono ridurre efficacemente le interferenze ambientali e ottenere un posizionamento più preciso. E’ certamente l”indomabile per escursionisti, scalatori ed esploratori.

Offre il tracciamento di oltre 150 modalità sportive e gode della certificazione 10, quindi in grado di resistere a schizzi, pioggia o neve, ma anche di essere un ottimo compagno per il nuoto, lo snorkeling e altri sport acquatici.

T-Rex 2 offre una durata della batteria di 50 ore con tracciamento GPS completo standard, disattivando il quale si arriva a 24 giorni di normale utilizzo.

Su Amazon è disponibile direttamente a questo indirizzo.

