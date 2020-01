FRITZ!Repeater 2400, la nuova generazione dei ripetitori MESH WiFi è al completo

Dimensioni, portata, e pure prezzo: se volete una ampia gamma di disposivi per la diffusione del Wi-Fi in casa o in un ufficio non c’è che l’imbarazzo della scelta: con l’arrivo sul mercato italiano del FRITZ!Repeater 2400, la famiglia dei ripetitori MESH WiFi di FRITZ è completa con l’ultimo arrivato che va ad aggiungersi ai FRITZ!Repeater 600, FRITZ!Repeater 1200 e FRITZ!Repeater 3000.

Tutti e quattro i ripetitori nascono per espandere qualsiasi rete wireless e si installano facilmente: è infatti sufficiente premere un pulsante sul router o su uno degli altri repeater a cascata per essere già pronti, senza dover ricordare password o nomi di rete.

Il dispositivo come gli altri della stessa famiglia èì in grado di collegarsi automaticamente ed allargare la copertura della rete, sempre prestando la giusta attenzione ai consumi, ottimi sia durante l’utilizzo sia durante la fase di standby nonostante l’incremento delle prestazioni.

Il nuovo FRITZ!Repeater 2400 è inoltre dotato di una porta Gigabit LAN che permette di collegare alla rete di casa e ufficio anche i dispositivi senza funzione wireless, coprendo via radio la distanza fino al router senza richiedere l’utilizzo dei cavi necessari in precedenza.

Monta inoltre monta quattro antenne per banda di frequenza che gli consentono di raggiungere una velocità massima di ben 2.333 Mbit/s.

L’integrazione con l’ultima versione di FRITZ!OS migliora inoltre la qualità della rete MESH, aprendo nuove possibilità sia per la casa/ufficio smart sia per la telefonia DECT. Gli aggiornamenti del sistema operativo sono sempre disponibili gratuitamente per tutti gli utenti e si possono effettuare con un semplice clic all’interno dell’interfaccia di gestione del dispositivo.

FRITZ!Repeater 2400 è già disponibile nei punti vendita al prezzo di 89,99 euro Iva compresa. Come gli altri della serie, lo trovate anche su Amazon.