FRITZ!Repeater 1200 e 600, due nuovi ripetitori per la rete Mesh da AVM

Con il FRITZ!Repeater 1200 e il FRITZ!Repeater 600, AVM lancia due ulteriori modelli della nuova generazione di repeater FRITZ! con cui aumentare la copertura di qualsiasi rete WiFi in modo semplice e veloce.

Potente e compatto, il modello FRITZ! Repeater 1200 supporta sia la banda a 2,4 GHz che quella a 5 GHz e raggiunge velocità fino a 1.266 Mbit/s con due antenne per ciascuna banda. Grazie alla porta Gigabit LAN, il ripetitore può anche essere integrato nella rete con un cavo LAN o permette di aggiungere al WiFi dispositivi che supportano la IPTV, come i ricevitori multimediali.

FRITZ!Repeater 600 è invece progettato per chi vuole entrare per la prima volta nel mondo del Mesh WiFi dei FRITZ!Box offrendo una connessione wireless stabile in tutta la casa. Grazie al suo design particolarmente compatto, il ripetitore può essere utilizzato in qualsiasi presa di corrente, integrandosi in modo discreto sia in casa che in ufficio.

Questo modello utilizza quattro antenne nella banda di frequenza di 2,4 GHz (Wireless N) e raggiunge velocità di trasmissione dati fino a 600 Mbit/s. I nuovi repeater FRITZ – scrive la società – assicurano che TV, tablet, PC o smartphone ricevano senza problemi connessioni wireless stabili con velocità di trasmissione dati fino a 1266 Mbit/s e 600 Mbit/s rispettivamente.

Grazie ai processori aggiornati, i nuovi FRITZ!Repeater 1200 e 600 sono già pronti per il futuro e ricevono aggiornamenti regolari e a lungo termine. Supportano inoltre anche il multicast, con il vantaggio di poter riprodurre su più dispositivi contemporaneamente i contenuti dei servizi di streaming.

Come dicevamo in apertura questi due dispositivi vanno ad aggiungersi alla famiglia dei repeater FRITZ! che già pochi mesi fa aveva visto l’arrivo del FRITZ!Repeater 3000, il top di gamma della categoria per via delle tre unità radio. Come gli altri della serie, si installano in un attimo con la semplice pressione di un pulsante e funzionano non solo con i FRITZ!Box ma anche con router di altri produttori.

FRITZ!Repeater 600 e FRITZ!Repeater 1200 sono disponibili nei punti vendita e su Amazon rispettivamente al prezzo suggerito al pubblico di 49,99 euro e 69,99 euro.