Fujifilm ha presentato un obiettivo per mirrorless con apertura di diaframma f/1.0

Fujifilm ha da poco presentato Fujino XF50mmF1.0 R WR, il primo obiettivo autofocus dell’azienda con un’apertura massima di F1.0, progettato per fotocamere mirrorless. E’ il trentacinquesimo obiettivo della gamma XF progettato per le fotocamere digitali della Serie X e si tratta nello specifico di un medio tele a focale fissa. La lunghezza focale è infatti di 50 mm, equivalente a 76 mm nel formato pellicola 35 mm, ed ha un’apertura massima di F1.0.

Proprio per questo, come dicevamo, è l’obiettivo intercambiabile più luminoso mai prodotto da Fujifilm e offre un bokeh per sfondi sfocati estremamente morbidi, raggiungendo al contempo un potere risolvente elevato grazie al suo design di grande diametro. L’obiettivo può chiaramente essere utilizzato anche a diaframmi più chiusi per incrementare ulteriormente la nitidezza su tutta l’area dell’immagine, permettendo così una grande versatilità di utilizzo.

Il motore autofocus DC all’interno di XF50mmF1.0 consente una messa a fuoco automatica rapida e precisa anche quando le immagini vengono scattate alla massima apertura F1.0, in quanto gli consente di funzionare a un livello di luminanza fino a -7EV (il limite precedente del livello di luminanza di -6EV era stato raggiunto utilizzando obiettivi con un’apertura massima di F1.4, ndr). Poiché ciò comporta una profondità di campo estremamente ridotta, l’obiettivo è in grado di sfruttare anche la funzione Face / Eye AF delle fotocamere della Serie X per ottenere maggiore precisione nella messa a fuoco durante lo scatto di ritratti, cosa piuttosto difficile da ottenere quando si mette a fuoco manualmente.

Ad ogni modo, per le occasioni in cui è richiesta la messa a fuoco manuale come durante la registrazione di video, l’anello di messa a fuoco manuale fornisce 120 gradi di rotazione per un maggiore controllo e una corsa rapida attraverso tutta la gamma di messa a fuoco fino all’infinito. Infine, nonostante sia un obiettivo F1.0 con un grande diametro, il suo peso (845 grammi), le sue dimensioni (è lungo 103,5mm) e la tenuta agli agenti atmosferici (è sigillato in 11 punti per una protezione dall’umidità e dalla polvere, oltre ad essere utilizzabile a temperature fino a -10°C) lo rendono comunque una scelta piuttosto pratica.

Fujinon XF50mmF1.0 R WR è composto da 12 elementi suddivisi in 9 gruppi e contiene anche un elemento asferico e due elementi ED, per un migliore controllo dell’aberrazione sferica. Sarà in vendita da fine settembre 2020 al prezzo di 1.649,99 euro iva compresa. Per chi lo acquista la società consiglia di aggiornare il firmware della propria fotocamera alla versione più recente per consentire la correzione del “color shading” all’angolo di incidenza per F1.0.