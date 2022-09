Fujifilm, roadshow per la Serie X e GFX nei negozi cine-foto

Si ritorna in presenza e Fujifilm si appresta a lanciare un Roadshow fotografico itinerante con il coinvolgimento e supporto dei punti vendita cine-foto.

Fujifilm invita gli appassionati e professionisti a esplorare la sua offerta proponendo un Roadshow fotografico itinerante con il coinvolgimento e supporto di punti vendita cine-foto per raccontare e far conoscere e provare le novità della Serie X e gamma GFX, le rispettive tecnologie e pecualirità in ambito foto e video.

Il Roadshow vedrà Fujifim spostarsi da metà settembre a metà dicembre 2022 di città in città, da Nord a Sud dell’Italia, facendo tappa in vari punti vendita cine-foto (qui dettagli e date)

Gratuito e aperto al pubblico, il Roadshow prevede vari appuntamenti, organizzati in incontri, dedicati alla Serie X e al sistema GFX.

“Il Roadshow”, spiega l’azienda, “sarà un’occasione per lasciarsi ispirare, per cimentarsi su set creati ad hoc, anche dinamici, in cui sperimentare tecniche, suggerimenti, avere consigli sulle migliori modalità di utilizzo, provare fotocamere e obiettivi”.

Uno staff di professionisti dell’azienda sarà presente per permettere di provare i prodotti e farne conoscere le peculiarità, rispondendo alle domande sui due sistemi.

La Serie X e la gamma GFX si contraddistinguono per semplicità di utilizzo, prestazioni, innovazioni tecnologiche e design, interessanti peculairità nell’approccio alla tecnica e alle tendenze fotografiche e video.