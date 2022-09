Perché Apple potrebbe non fare mai iPhone 14

E se alla fine dell’evento di mercoledì la vera sorpresa sarà il fatto che non ci sarà stato nessun iPhone 14? Se pensate che si tratti di un’ipotesi strana o forse folle, provate a riavvolgere il nastro, prendere in considerazione tutte le indiscrezioni e riflettere.

Fino ad oggi Apple, almeno dal lancio di iPhone 11, ha presentato due linee di iPhone: una versione base e una versione Pro accomunate dalle più importanti caratteristiche hardware e distinte solo per design e alcuni elementi funzionali, concentrati specialmente nella fotocamera. Differenze minime che poi alla fine hanno finito per spingere un buon numero di clienti a ritenere ingiustificata l’importante differenza di prezzo tra i due modelli e quindi a scegliere il telefono meno costoso.

Secondo le voci in circolazione, quest’anno non sarà così. Ci sarà un iPhone 14 Pro con varie novità di cui abbiamo largamente discusso (processore, forma del notch, fotocamera, comunicazione satellitare di emergenza) e accanto un iPhone 14 senza niente di tutto questo. Avrà lo stesso processore, lo stesso schermo, lo stesso intaglio per Face ID, le stesse dimensioni, lo stesso design, la stessa fotocamera di iPhone 13. E ciliegina sulla torta anche lo stesso prezzo.

A questa stregua, eliminato dal computo il fatto che ci potrebbero essere colori diversi (che in passato sono stati introdotti anche a metà del ciclo di vita tra due generazioni) come Apple potrebbe distinguere iPhone 13 2021 dal nuovo modello iPhone 14 del 2022 e proporlo come una novità? Non sarebbe più semplice saltare la generazione e puntare tutto per quest’anno su iPhone 14 Pro e aggiungere semplicemente alla gamma iPhone 13 Plus con tutte le caratteristiche di iPhone 13 ma con lo schermo da 6,7 pollici?

Questa ipotesi funzionerebbe bene. Vediamo una sola importante falla che potrebbe complicare tutto il discorso: alla fine del 2023, Apple dovrebbe aggiornare iPhone 14 Pro ma a quel punto anche iPhone 13, trovandosi di fronte a un bel grattacapo: come chiamare il nuovo modello e come caratterizzarlo dal punto di vista delle funzioni?

La soluzione difficile, contorta ma più radicale potrebbe essere nel differenziare per sempre le due linee: al lancio annuale di una linea pro, la linea non pro seguirebbe l’anno successivo. Insomma nel 2023 potrebbe arrivare Phone 14 che erediterebbe alcune delle funzioni e delle novità di iPhone 14 Pro di quest’anno mentre il “telefono di bandiera” sarebbe iPhone 15 Pro con tutte le novità dell’anno.

La soluzione più semplice sarebbe semplicemente saltare iPhone 14 e presentare il prossimo anno iPhone 15 con alcune delle funzioni e delle specifiche di iPhone 14 Pro. In tutti e due i casi Apple potrebbe giustificare le differenze funzionali e di design rispetto a quelle che sono finora intercorse tra il modello Pro e il modello non Pro e giustificare lo scalino di prezzo che si annuncia importante e in aumento.

Sappiamo che stiamo presentando una tesi del tutto diversa da quanto si è scritto fino ad oggi. E sappiamo anche che alla fine per Apple sarebbe molto più semplice fare quel che tutti sembrano dare per scontato: cancellare sostituire la scritta “iPhone 13” con “iPhone 14”, shakerare i colori e servire in tavola. Per qualche settimana pioverebbero ironie e critiche ma poi alla fine le linee resterebbero appaiate evitando contorsioni e mal di testa al reparto marketing.

Ma a Cupertino sono abituati a mettere alla prova chi studia strategie di mercato e pubblicità. Nessuno si sarà dimenticato dello strano caso di iPhone X lanciato assieme ad iPhone 8 senza che di mezzo ci fosse mai stato (e mai ci sarebbe stato) iPhone 9…