Offerte Amazon del 4 Settembre fino al 60% su Apple, Manfrotto, Netgear, Joby, Nikon, Panasonic, Sony

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1376,10 € – invece di 1529,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2499,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2699,00 € – invece di 3079,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

NETGEAR Router Wi-Fi 6 AX2400 RAX30, Nighthawk a 5 Stream Fino a 2.4 Gbps, Fino a 125 m2 di Copertura e 20 Dispositivi In offerta a 134,99 € – invece di 179,99 €

sconto 25% – fino a 1 ott 22

Click qui per approfondire

NETGEAR GS110EMX Switch PoE Smart Managed Plus Gigabit/10G Ethernet a 10 Porte, con 2 10G/Multi-gig, Montaggio su Desktop/su Rack In offerta a 195,99 € – invece di 259,90 €

sconto 25% – fino a 1 ott 22

Click qui per approfondire

NETGEAR Router WiFi 6 AX5 Nighthawk 5 flussi (RAX43) ? WiFi AX4200 (fino a 4.2 Gbps) | Copertura fino a 150 m² In offerta a 189,99 € – invece di 249,99 €

sconto 24% – fino a 1 ott 22

Click qui per approfondire

NETGEAR Nighthawk AX8 Router WiFi 6 RAX70, 8 Flussi simultanei con velocità AX6600 TriBand (fino a 1,8 Gbps), Copertura 175 m² In offerta a 249,99 € – invece di 329,99 €

sconto 24% – fino a 1 ott 22

Click qui per approfondire

Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport – Veri auricolari Wireless sportivi, Oxygen, Blu, Senza Accessori In offerta a 159,00 € – invece di 350,00 €

sconto 55% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Bang & Olufsen Beosound A1, 2a Generazione, Cassa Bluetooth Portatile e Impermeabile con tre Microfoni, Alexa e Cavo USB-C ,Lo Speaker offre fino a 18 Ore di Riproduzione, Nero (Black Anthracite) In offerta a 229,00 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Bang & Olufsen Beoplay EQ – Auricolari Bluetooth Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore e Microfono, Fino a 20 Ore di Riproduzione, Nero Antracite (Black Anthracite) In offerta a 229,00 € – invece di 399,00 €

sconto 43% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Bang & Olufsen Beoplay HX – Cuffie Bluetooth Wireless Over-Ear con Cancellazione Attiva del Rumore e Microfono, Nero Antracite (Black Anthracite) In offerta a 349,00 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Bang & Olufsen Beoplay Portal Xbox – Cuffie Bluetooth Wireless Over-Ear da Gaming con Cancellazione Attiva del Rumore e Microfono per Xbox Series X|S, Xbox One, Nero Antracite (Black Anthracite) In offerta a 349,00 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Bang & Olufsen Beolit 20, Potente Cassa Bluetooth Portatile con Caricatore Wireless Integrato, Grigio (Grey Mist) In offerta a 399,00 € – invece di 549,00 €

sconto 27% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Dji Mavic Air 2 Fly More Combo Con Care Refresh – Drone Con Videocamera 4K In Ultra Hd, Foto Da 48 Megapixel, Sensore Cmos Da 1/2 “, Grigio In offerta a 879,00 € – invece di 1109,00 €

sconto 21% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Antracite In offerta a 24,99 € – invece di 59,99 €

sconto 58% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite In offerta a 21,99 € – invece di 49,99 €

sconto 56% – fino a 8 set 22

Click qui per approfondire

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite In offerta a 84,99 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Echo Auto – Porta Alexa in auto con te In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Echo Dot (4ª generazione), Antracite + Philips Hue White 2 Lampadine LED Smart (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 36,99 € – invece di 94,98 €

sconto 61% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Echo Dot (4ª generazione), Antracite + Lampadine intelligenti Philips Hue White, compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 30,99 € – invece di 81,98 €

sconto 62% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Antracite + Lampadine intelligenti Philips Hue White, compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 45,99 € – invece di 106,98 €

sconto 57% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Blu + Lampadine intelligenti Philips Hue White, compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 45,99 € – invece di 106,98 €

sconto 57% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Antracite + Philips Hue White 2 Lampadine LED Smart (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 51,99 € – invece di 119,98 €

sconto 57% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Nero In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Echo Dot (3ª generazione), Tessuto antracite + Philips Hue White 2 Lampadine LED Smart (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 33,99 € – invece di 84,98 €

sconto 60% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Echo Dot (3ª generazione), Tessuto antracite + Lampadine intelligenti Philips Hue White, compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 27,99 € – invece di 71,98 €

sconto 61% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Bianco ghiaccio In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Con custodia di ricarica wireless | Bianco ghiaccio In offerta a 99,99 € – invece di 139,99 €

sconto 29% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, con pubblicità In offerta a 109,99 € – invece di 139,99 €

sconto 21% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Hp Sprocket Stampante Fotografica Istantanea Portatile, 5.8 X 8.7 Cm, Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 139,90 €

sconto 29% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

HP Sprocket Stampante fotografica istantanea portatile 5×7.6 cm (Viola) Stampa le immagini su carta adesiva ZINK dai tuoi dispositivi iOS e Android In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

JOBY GorillaPod Starter Kit, Mini Treppiede Flessibile con Clamp Universale Smartphone, Attacco GoPro e Torcia, Portata Max 325 g, JB01571-BWW In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

JOBY Kit GorillaPod 1K, Treppiede Compatto Flessibile con Testa a Sfera per Fotocamere Compatte Avanzate e CSC/Mirrorless, Portata Max 1 kg, JB01503-BWW In offerta a 37,99 € – invece di 64,99 €

sconto 42% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

JOBY Kit GorillaPod 3K, Treppiede Leggero Flessibile con Testa a Sfera per Fotocamere DSLR e CSC/Mirrorless, Portata Max 3 kg, JB01507-BWW In offerta a 66,99 € – invece di 105,99 €

sconto 37% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

JOBY GorillaPod 3K Vert Kit, Treppiede 3K Compatto Flessibile e BallHead 3K con Staffa a L Verticale per Modalità Paesaggio e Ritratto con Fotocamera Mirrorless fino a 3kg In offerta a 66,99 € – invece di 79,95 €

sconto 16% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

JOBY Kit Gorillapod 5K, Treppiede Flessibile Professionale con Testa a Sfera per Fotocamere Dslr e Csc/Mirrorless, Portata Max 5 Kg, Jb01508-Bww In offerta a 115,99 € – invece di 209,99 €

sconto 45% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

JOBY Kit GorillaPod 5K con Attacco GripTight PRO. Treppiede GorillaPod 5K in Alluminio Flessibile e BallHead 5K con Attacco per Smartphone, Modalità Orizzontale o Verticale. Sostiene fino a 5 kg. In offerta a 122,99 € – invece di 145,00 €

sconto 15% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Lowepro Borsa per Fotocamera Lens Case, 13 x 32 cm, Nero In offerta a 40,99 € – invece di 68,99 €

sconto 41% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Lowepro Fastpack BP 250 AW III Zaino fotografico per Fotocamera Mirrorless, DSLR e Accessori, con Sistema QuickDoor Access, Tasca per Laptop da 13?, per Reflex come Nikon D850, Ripstop 300D, Grigio In offerta a 88,99 € – invece di 129,99 €

sconto 32% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Lowepro Zaino Flipside Trek 450, zaino per fotocamera per reflex digitali e obiettivi multipli, zaino per fotocamera per laptop, tablet, accessori fotografici, treppiede, grigio, 17 x 26 x 31 cm In offerta a 147,99 € – invece di 220,99 €

sconto 33% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Lowepro ProTactic 450 AW II Zaino Modulare per Fotocamere Professionali Compatte, Mirrorles, Droni e Tablet fino 15inch, Dim Interne: 30 x 16 x 44 cm, LP37177-PWW In offerta a 181,99 € – invece di 310,99 €

sconto 41% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Lowepro Lens Trekker 600 AW III Borsa per Fotocamera, Nero In offerta a 262,99 € – invece di 373,99 €

sconto 30% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Manfrotto MTPIXI-B Treppiede da Tavolo per Fotocamere CSC e DSLR ed Impugnatura per Video, Materiale Adapto, Nero In offerta a 19,99 € – invece di 26,99 €

sconto 26% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Manfrotto MTPIXIEVO-BK Treppiedi da Tavolo a 2 Sezioni, per Fotocamere Compatte, Mirrorless, ALluminio, Nero In offerta a 33,99 € – invece di 51,99 €

sconto 35% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK, Monopiede in Alluminio a 5 Sezioni Leggero da Viaggio, Fascia da Polso, Impugnatura di Gomma, Twist Lock, Carico 16 kg, per Fotocamere Compatte, Mirrorless, Reflex In offerta a 38,99 € – invece di 49,99 €

sconto 22% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Manfrotto Element MII, Treppiede da Viaggio in Alluminio con Testa a Sfera e Sacca per Trasporto, per Fotocamere Compatte, CSC, DSLR, Accessori Fotografia per Creazione Contenuti, Vlog In offerta a 90,99 € – invece di 129,99 €

sconto 30% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Manfrotto Befree Advanced GT, Kit Treppiede da Viaggio con Testa Fluida Portatile e Compatto, Treppiede Professionale in Carbonio per Fotocamera DSLR, Reflex, Mirrorless, Fotografia In offerta a 257,99 € – invece di 403,99 €

sconto 36% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Manfrotto MKBFRTA4GT-BH Befree Advanced GT Treppiede da Viaggio, Chiusura Twist M-Lock, Testa a Sfera, per Canon, Nikon, Sony, DSLR, CSC, Mirrorless, fino a 12 kg, Borsa Inclusa, Alluminio, Nero In offerta a 152,99 € – invece di 247,99 €

sconto 38% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Manfrotto Befree Live Twist, Treppiede da Viaggio in Alluminio con Chiusura Twist, Treppiede per Fotocamere Reflex, CSC, Compatte, Treppiede Video, per Creazione Contenuti, Videomaking, Vlogging In offerta a 162,99 € – invece di 256,99 €

sconto 37% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Manfrotto Befree Advanced con Chiusura a Leva, Kit Treppiede da Viaggio con Testa a Sfera, Portatile e Compatto, Treppiede in Alluminio per Fotocamere DSLR Reflex, Mirrorless, Accessori Fotografia In offerta a 137,99 € – invece di 206,99 €

sconto 33% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Manfrotto 502 Testa Video in Alluminio con Base Piatta, Controbilanciamento Fisso, Attacco Easy-Link, per Foto/Videocamere Compatte fino a 7kg, MVH502AH In offerta a 150,99 € – invece di 239,88 €

sconto 37% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Manfrotto Befree 3-Way Live Advanced Kit, Treppiede e Testa Fluida in Alluminio per Fotocamera e Videocamera Fino a 6 kg, Compatto, Accessori Fotografia per Creazione Contenuti, Foto e Video In offerta a 189,99 € – invece di 279,99 €

sconto 32% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Manfrotto Befree Advanced con Chiusura Twist, Kit Treppiede da Viaggio con Testa a Sfera, Portatile e Compatto, Treppiede in Alluminio per Fotocamere DSLR, Reflex, Mirrorless, Accessori Fotografia In offerta a 144,99 € – invece di 206,99 €

sconto 30% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Manfrotto Befree Live, Treppiede da Viaggio con Testa Video e Chiusura a Leva, Treppiede in Alluminio per Fotocamera DSLR, Mirrorless, Reflex, Videocamera, Accessori Fotografia, Video In offerta a 158,99 € – invece di 256,99 €

sconto 38% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Panasonic Lumix DC-GH5S Fotocamera Digitale Mirrorless da 10 MP, Sensore LIVE MOS MFT, Nero In offerta a 1299,99 € – invece di 2399,99 €

sconto 46% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Panasonic Lumix DC-GH5M Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Lumix DG Vario 12-60mm, 20.3 MP con Sensore MOS Digital Live In offerta a 1199,99 € – invece di 1999,99 €

sconto 40% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Panasonic LUMIX DC-G9MEG-K Fotocamera Mirrorless, 20.3 MP, Sensore LIVE MOS MFT, Obiettivo LUMIX 12-60 mm, F3.5, Nero In offerta a 1144,00 € – invece di 1599,99 €

sconto 28% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Panasonic Lumix DC-GH5M2ME Fotocamera Mirrorless con Obiettivo Panasonic 12-60 mm (24-120 mm), Sensore MOS 4/3 20.3 MP, Doppio Stabilizzatore, C4K 60p, 4:2:2 10bit, Live Streaming Wireless In offerta a 1429,99 € – invece di 1899,00 €

sconto 25% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Panasonic Lumix DC-GH5M2LE Fotocamera Mirrorless con Obiettivo Leica DG 12-60 mm (24-120 mm), Sensore MOS 4/3 20.3 MP, Doppio Stabilizzatore, C4K 60p, 4:2:2 10bit, Live Streaming Wireless In offerta a 1649,99 € – invece di 2299,00 €

sconto 28% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Nikon Nikkor AF-P DX Obiettivo 70-300MM F/4.5-6.3G ed VR, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 307,99 € – invece di 419,00 €

sconto 26% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ed VR Obiettivo, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 635,99 € – invece di 679,00 €

sconto 6% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Nikon NIKKOR Z DX 18-140 f/3.5-6.3 VR, Obiettivo Zoom 7,8x Da Viaggio, Versatile, Alta Potenza, VR 5 Stop, Compatto, Leggero, nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 634,99 € – invece di 699,00 €

sconto 9% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Nikon AF-P 70-300mm f/4.5-5.6E ed VR Teleobiettivo per DSLR, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 630,99 € – invece di 680,00 €

sconto 7% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Nikon Nikkor Z 35 mm f/1.8 S, Obiettivo per Nikon Z Serie S a Pieno Formato, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 856,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 17% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Nikon NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE, Edizione Speciale, Obiettivo Compatto a Lunghezza Focale Fissa, AF Silenzioso, Realizzazione Filmati e Video di grande qualità, nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 295,99 € – invece di 349,00 €

sconto 15% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Olympus M.ZUIKO DIGITAL Obiettivo ED 40-150mm f:4.0-5.6 R, per Olympus PEN, OM-D, MFT, Nero In offerta a 184,99 € – invece di 259,00 €

sconto 29% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Olympus M.ZUIKO DIGITAL Obiettivo ED 40-150 mm 1:4.0-5.6 R/EZ-M4015 R, Argento In offerta a 175,99 € – invece di 259,00 €

sconto 32% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Binocolo Olympus 10×50 S include cinghia, custodia e garanzia valida 15 anni. Immagini chiare, campo visivo ampio, corpo leggero: ideale per l’osservazione di natura, eventi sportivi e concerti. In offerta a 91,99 € – invece di 109,00 €

sconto 16% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Olympus M.Zuiko Obiettivo Digital, ED 40?150 mm 1:2.8 PRO, Micro Quattro Terzi, Nero In offerta a 1211,99 € – invece di 1390,00 €

sconto 13% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Binocolo Olympus 8-16×40 S include cinghia, custodia e garanzia valida 15 anni. Immagini chiare, campo visivo ampio, corpo leggero: ideale per l’osservazione di natura, eventi sportivi e concerti In offerta a 103,99 € – invece di 139,00 €

sconto 25% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Olympus WS-852 Riproduttore e Registratore Stereo MP3, 4 GB, Argento In offerta a 56,99 € – invece di 69,90 €

sconto 18% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Olympus M.Zuiko Digital Obiettivo 45mm 1:1.8, Micro Quattro Terzi, per Fotocamere OM-D e PEN, Nero In offerta a 229,99 € – invece di 322,54 €

sconto 29% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Olympus M.Zuiko Digital Obiettivo 14-42mm 1:3.55.6 II R, Micro Quattro Terzi, per Fotocamere OM-D e PEN, Nero In offerta a 259,99 € – invece di 322,54 €

sconto 19% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Kit fotocamera Olympus PEN E-P7, sensore da 20 MP, schermo HD LCD inclinabile, 4K, Wi-Fi, controllo profilo colore e monocolore, bianco comprende obiettivo M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ argento In offerta a 847,99 € – invece di 899,00 €

sconto 6% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Olympus FL-900R Flash, Nero In offerta a 319,99 € – invece di 649,00 €

sconto 51% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Olympus M.Zuiko Digital 1.4x Teleconverter MC-14 per M.Zuiko Digital ED 40-150 mm PRO F2.8 & M.Zuiko Digital ED 300 mm F4 PRO, Nero In offerta a 360,99 € – invece di 427,00 €

sconto 15% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Rollei 27000 Set per Pulizia Sensori per Fotocamere a Pieno Formato, Arancione In offerta a 18,00 € – invece di 29,99 €

sconto 40% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Sony SEL-55210B – Obiettivo con Zoom 55-210mm F4.5-6.3, Stabilizzatore ottico, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL55210B, Nero In offerta a 229,00 € – invece di 376,16 €

sconto 39% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Sony SEL-1670Z Obiettivo con Zoom 16-70 mm F4.0, Serie Zeiss, Stabilizzatore Ottico, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL1670Z In offerta a 599,00 € – invece di 1100,00 €

sconto 46% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Steiner Navigator Pro 7x50c con bussola Binocolo nautico – Bussola stabilizzata in HD, robusto, alto dettaglio, impermeabile 5m – la prima scelta per gli appassionati di sport acquatici e marinai dile In offerta a 459,00 € – invece di 579,00 €

sconto 21% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Steiner BluHorizons 10×26 Binocolo- tecnologia delle lenti unica, protezione per gli occhi, compatto, leggero – ideale per vacanze in paesi soleggiati, attività all’aperto e sport In offerta a 134,00 € – invece di 219,00 €

sconto 39% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Steiner Safari UltraSharp 10×25 Binocolo – compatto, leggero, ad alto ingrandimento, impermeabile, ideale per viaggi, escursioni, concerti, sport e osservazione della natura In offerta a 79,90 € – invece di 209,00 €

sconto 62% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire

Tamron – Obiettivo 28-75 mm F/2.8 Di III VXD G2, per Sony E-Mount, nero A063 In offerta a 830,99 € – invece di 1049,00 €

sconto 21% – fino a 7 set 22

Click qui per approfondire