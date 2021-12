Futuri iPhone senza slot per SIM card?

Un sito brasiliano riferisce una indiscrezione da prendere con le molle: a partire dai futuri iPhone 15 Pro non sarà più presente il carrellino per l’inserimento della scheda SIM.

A riferire quella che appare una supposizione è il sito Blog do iPhone, spiegando che Apple starebbe sperimentando dispositivi senza la SIM fisica, offrendo esclusivamente eSIM (SIM digitali che permettono di attivare piani cellulare con gli operatori telefonici senza dover usare una nano-SIM fisica).

L’eliminazione del carrellino per la SIM sarebbe prevista dal 2023 in poi, e Apple avrebbe previsto la possibilità di attivare due eSIM, alla stregua di quanto già è possibile fare con gli attuali dispositivi che supportano la funzionalità dual SIM.

Con iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 e iPhone 13 mini, è possibile usare la funzionalità dual SIM con due eSIM attive oppure una nano-SIM e una eSIM; gli iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR sono dotati di dual SIM con una nano-SIM e un’eSIM.

L’eliminazione del carrellino per la SIM e del connettore Lightning, permetterebbe di migliorare ulteriormente l’impermeabilità, con un design avvolgente e senza giunture.

Il sito 9to5Mac evidenzia che telefoni senza lo slot per la SIM fisica potrebbe essere disponibili solo in alcune nazioni giacché la possibilità di attivare l’eSIM non è ancora possibile in tutti i Paesi. Altre indiscrezioni sui futuri iPhone, riferiscono di Touch ID sotto il display e l’adozione di chip con processi di fabbricazione a 3nm, con ovvie migliorie in termini di prestazioni e riduzione di potenza (a parità di clock e complessità).