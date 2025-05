Ottocast Mirror Touch porta il controllo iPhone Carplay e Android sul grande schermo delle auto

Chi utilizza CarPlay o Android Auto sa bene che queste piattaforme, pur essendo comode e ben integrate, impongono una serie di limiti. Si possono usare solo alcune app approvate, i contenuti video non sono accessibili e il controllo è vincolato a un ambiente fortemente filtrato. Il sistema infotainment dell’auto potrebbe diventare molto di più, soprattutto per chi è interessato a funzionalità avanzate come CarPlay wireless e mirroring iPhone Android e al controllo del telefono dal grande schermo/dashboard delle auto più recenti.

Per chi desidera capire come vedere video in auto sullo schermo della vettura, comprendere perché e quando farlo (oltre ai rischi legati a un uso scorretto), Macitynet propone una guida che approfondisce l’argomento e consiglia prodotti utili a questo scopo, inclusi dispositivi per guardare Netflix in auto e altre piattaforme di streaming.

Cos’è e come funziona Ottocast Mirror Touch

Il più recente di questi dispositivi è Ottocast Mirror Touch, pensato per superare queste barriere e introdurre in auto il cosiddetto mirroring totale dello smartphone. In sostanza, consente di replicare sullo schermo della macchina tutto ciò che viene visualizzato sul telefono, senza le restrizioni imposte dalle piattaforme ufficiali.

Il funzionamento si basa su un collegamento che avvia il mirroring direttamente dal touchscreen dell’auto, eliminando la necessità di interagire fisicamente con lo smartphone. Questo permette di visualizzare app non supportate come YouTube, Netflix in auto o i social, e controllarle in tempo reale dallo schermo centrale del veicolo.

CarPlay wireless e funzioni avanzate

Un dettaglio non secondario: l’Ottocast Mirror Touch funziona anche come adattatore per trasformare il CarPlay cablato in CarPlay wireless. Dopo il primo setup, ogni volta che si accende l’auto, CarPlay wireless parte automaticamente, senza bisogno di collegare cavi, offrendo una comodità in più per chi usa il telefono quotidianamente in macchina e desidera integrare anche il mirroring iPhone Android per portare in auto ogni tipo di contenuto.

Tra le funzioni avanzate spicca lo Screen Off Mirroring, che consente di spegnere lo schermo del telefono mantenendo attivo il mirroring sul display dell’auto. Questo aiuta a risparmiare batteria e a ridurre le distrazioni. Dal punto di vista della privacy, il sistema non salva né trasferisce dati sensibili: tutto rimane confinato sullo smartphone, senza passaggi su server esterni.

Il dispositivo promette una latenza inferiore agli 80 millisecondi, al di sotto della soglia percepibile dall’utente, e integra un sistema Ultra Adaptive che riconosce automaticamente l’orientamento e le caratteristiche native delle app visualizzate, evitando problemi di compatibilità o visualizzazione.

Quanto costa Ottocast Mirror Touch

L’Ottocast Mirror Touch è disponibile sul sito ufficiale a un prezzo di 99 euro grazie ad uno sconto di lancio. Si posiziona come un accessorio per ampliare le funzioni del sistema di bordo, non tanto per sostituire CarPlay o Android Auto, ma per offrire un’esperienza più ampia e personalizzabile su un grande schermo, trasformando al contempo il CarPlay a cavo in un comodo sistema wireless. Il tutto da usare con attenzione e consapevolezza, tenendo sempre a mente le priorità di sicurezza alla guida.