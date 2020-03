G5S, le cuffie auricolari super low cost con 80 ore di autonomia: solo 11 €

Occasione imperdibile se siete alla ricerca di un paio di cuffie auricolari true wireless dotate delle ultime tecnologie e in vendita ad un prezzo “da furto”: le G5S potrebbero essere l’affare che stavate cercando.

Si tratta di un paio di auricolari in-ear (utilizzabili anche singolarmente) dotati di connettività Bluetooth 5.0, per una connessione stabile e la massima resa audio del momento, caratterizzata da un audio 6D (come definito dal produttore).

Inoltre le G5S includono anche funzionalità di cancellazione del rumore, che permette di isolare l’audio dai rumori esterni, senza però compromettere l’uso del microfono nel caso in cui sia necessario rispondere ad una chiamata telefonica.

Sono presenti i comandi touch intelligenti a sfioramento che permettono un utilizzo confortevole degli auricolari senza doverli premere nel momento in cui risulti necessario e la compatibilità con gli assistenti vocali.

Le G5S dispongono anche di certificazione IPX4 che le rende resistenti agli schizzi e alla polvere, perfette per chi vuole utilizzarle anche per allenamento, in palestra o per fare jogging.

Ultimo punto di forza è sicuramente la batteria: una singola ricarica può garantire fino a 5 ore mentre la custodia ricaricabile garantisce fino a 80 ore di autonomia, abbastanza per potersi dimenticare in molti casi il cavo di ricarica a casa.

Disponibili nei colori bianco e nero, le G5S si acquistano al prezzo di soli 11 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.