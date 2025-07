GamerCard è una console portatile ideata dal nipote di Sir Clive Sinclair

Grant Sinclair, il nipote del defunto Sir Clive Sinclair (l’imprenditore noto, tra le altre cose per avere rivoluzionato l’home computing con lo ZX Spectrum, e il Sinclair QL), ha ideato GamerCard, una console portatile per il retro gaming che sfrutta un Raspberry Pi (un Raspberry Pi Zero 2W con un quad-core ARM Cortex-A53) e uno schermo IPS da 4″ da 254 PPI. Il display è affiancato da due pad circolari (con otto pulsanti tattici che danno la sensazione dell’effetto scatto) che agiscono da controller.

Il dispositivo ultraportatile spesso solo 6,5mm e pesa 100 grammi – arriva con pre-installati vari giochi arcade, presenta un launcher con icone dalle quali è possibile richiamare non solo giochi ma anche emulatori quali Recalbox, RetroPie e Lakka. È possibile avviare giochi PICO-8 (console pensata per creare, condividere e giocare a videogames in puro style retrò) ed è supportato il coding in MicroPython, C, C++, BASIC e altri linguaggi ancora.

Due giochi indie – Bloo Kid 2 e AstroBlaze DX – in precedenza esclusiva per la Nintendo Switch sono stati portati su GamerCard con ottimizzazioni che tengono conto delle proporzioni quadrate del display; Bloo Kid 2 è un platoform d’azione, mentre AstroBlaze DX è uno sparatutto spaziale; tutte e due i titoli vantano grafica stile pixel-art che dovrebbe essere perfetta per questo tipo di dispositivi.

Lo storage interno è di 128GB e la batteria da 1600mAh. Sotto la scocca c’è un cavo con interfaccia QT/Qwiic che permette al dispositivo di sfruttare sensori, LCD, relay, ecc; non mancano porte USB-C e HDMI ed è quindi possibile collegare tastiera, mouse, trasformandolo in un vero e proprio computer.

Nel momento in cui scriviamo nel Regno Unito GamerCard (qui i dettagli) è venduto 125£ (circa 145 euro).