Un Font per tutto col pacchetto 1000 OpenType in offerta speciale a 1,50 $

Quando si lavora a progetti grafici, editoriali o promozionali, disporre di una libreria tipografica versatile e ben strutturata può fare la differenza. Ecco perché la collezione 1000 OpenType Fonts attualmente in sconto su BundleHunt rappresenta una risorsa preziosa per chiunque si occupi di design, comunicazione visiva o sviluppo di contenuti digitali.

Questa raccolta comprende 238 famiglie di font uniche, selezionate per offrire varietà stilistica e flessibilità in ogni tipo di progetto.

Che si tratti di creare loghi, inviti, materiali promozionali, presentazioni, progetti per il web o scrapbooking, sarà possibile trovare la combinazione tipografica più adatta per ogni contesto.

Ogni font è disponibile in formato OpenType, garantendo piena compatibilità sia con Mac che con Windows, così da poter lavorare liberamente su piattaforme diverse senza problemi di formato o di visualizzazione.

Un ulteriore vantaggio di questa collezione è la licenza d’uso commerciale valida per 10 computer, che consente a team e gruppi di lavoro di accedere alla libreria senza dover acquistare licenze multiple.

Inoltre, tutti i font sono royalty-free, il che significa che possono essere utilizzati in progetti sia personali che commerciali, senza costi aggiuntivi o restrizioni legate ai diritti d’autore.

Per la maggior parte dei font inclusi è previsto anche il supporto per i caratteri internazionali, una caratteristica utile soprattutto per chi lavora con testi multilingua. Fanno eccezione i font a barre e i font di tipo wingding, che non includono questo tipo di supporto, ma che comunque mantengono un valore funzionale in progetti specifici.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare il pacchetto 1000 OpenType Fonts serve almeno macOS 10.7 o successivi per chi lavora dal Mac, oppure Windows 7 e versioni successive per chi invece intende usarli sul PC.

Come dicevamo la licenza è di tipo commerciale – quindi si può usare in azienda, per attività professionali o a scopo di lucro (non solo per uso personale o educativo) – ed è valida per 10 computer.

La promozione

Potete acquistare 1000 OpenType Fonts in offerta speciale a 1,50 $ invece che 29,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per comprare il pacchetto 1000 OpenType Fonts e per scoprire gli altri software in offerta.