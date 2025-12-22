La privacy Apple danneggia sviluppatori e concorrenti, multa italiana di quasi 100 milioni

Sfruttando il controllo totale su iOS e sull’App Store, Apple ha imposto agli sviluppatori regole sul tracciamento pubblicitario giudicate sproporzionate rispetto allo scopo dichiarato. Per questo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha colpito Apple con una sanzione di 98.635.416,67 euro per abuso di posizione dominante.

Secondo l’AGCM, in particolare, Cupertino ha violato l’articolo 102 del TFUE nel mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app destinate agli utenti del sistema operativo iOS. “In tale mercato, Apple è in posizione di assoluta dominanza tramite il suo App Store”, scrive l’Autorità.

L’App Tracking Transparency sotto accusa

“Al termine di una complessa istruttoria, condotta anche in coordinamento con la Commissione europea, con altre autorità nazionali della concorrenza e con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’AGCM ha accertato la restrittività, sotto il profilo concorrenziale, dell’App Tracking Transparency (ATT) policy”, ossia delle regole sulla privacy imposte da Apple a partire da aprile 2021 agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store.

Il nodo centrale riguarda le modalità con cui Apple ha implementato l’ATT. Gli sviluppatori sono obbligati a chiedere agli utenti uno specifico consenso al tracciamento tramite una schermata standardizzata imposta da Apple. Secondo l’Autorità, però, questa richiesta non è sufficiente a soddisfare i requisiti della normativa sulla privacy, costringendo gli sviluppatori a duplicare la richiesta di consenso per lo stesso fine.

Le conseguenze sul mercato

Le prime ricadute riguardano direttamente gli sviluppatori. La doppia richiesta di consenso riduce in modo significativo la quantità di dati utilizzabili per la pubblicità personalizzata, mettendo in difficoltà soprattutto le app che si finanziano attraverso gli annunci. In molti casi questo si traduce in ricavi più bassi e in modelli di business meno sostenibili.

L’impatto si estende anche agli inserzionisti e alle piattaforme di intermediazione pubblicitaria, che vedono diminuire l’efficacia delle campagne su iOS a causa di dati più frammentati e meno utilizzabili. Il risultato, secondo l’AGCM, è un mercato pubblicitario inefficiente e sbilanciato.

Sul piano concorrenziale, l’Autorità ritiene che queste regole rafforzino ulteriormente la posizione di Apple, che può imporre unilateralmente le condizioni di accesso a iOS, mentre i soggetti terzi subiscono vincoli più stringenti senza reali margini di scelta.

Infine, secondo l’AGCM, nemmeno le finalità di tutela della privacy risultano raggiunte in modo proporzionato. Lo stesso livello di protezione degli utenti avrebbe potuto essere garantito consentendo agli sviluppatori di raccogliere il consenso alla profilazione in un’unica soluzione, senza alterare in modo così profondo l’equilibrio del mercato.

Cosa chiede l’Antitrust ad Apple

Oltre a pagamento della sanzione, l’AGCM chiede ad Apple di mettere fine alla condotta contestata, modificando l’App Tracking Transparency in modo da eliminare gli effetti anticoncorrenziali. In concreto, Apple dovrebbe rivedere le modalità di richiesta del consenso al tracciamento, evitando la duplicazione delle richieste e consentendo agli sviluppatori di ottenere il consenso alla profilazione in un’unica soluzione, mantenendo comunque la tutela della privacy.

L’Autorità chiede inoltre di ripristinare condizioni di concorrenza più eque nel mercato delle app su iOS, smettendo di imporre unilateralmente regole sproporzionate che penalizzano sviluppatori, inserzionisti e l’intero ecosistema della pubblicità digitale, sfruttando la posizione dominante dell’App Store.