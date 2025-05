AirPods Pro 3 sempre più vicini, lo fa intendere anche Apple

Gli Airpds Pro 3 stanno arrivando. Ora lo dice, o quasi, anche Apple che ha lanciato un piccolo ma significativo sul nuovo modello degli auricolari di terza generazione.

Ad individuarlo è stato il ricercatore Aaron Perris che punta l’attenzione ad una stringa di codice dell’aggiornamento software modificata nell’ultima versione. Là dove si citavano gli “AirPods Pro di seconda generazione”, ora si legge “AirPods Pro 2 o successivi”.

Un piccolo ma significativo indizio

Non è la prima volta che un aggiornamento software rivela le mosse future di Apple. Questa volta, però, il tempismo è particolarmente interessante: si parla da mesi dell’arrivo dei nuovi AirPods Pro, e questo cambiamento linguistico sembra suggerire che il lancio sia davvero vicino.

I nuovi AirPods Pro 3 dovrebbero debuttare entro la fine del 2025, forse già in autunno insieme agli iPhone 17. Il cambio di codice potrebbe quindi indicare che i nuovi auricolari stanno per entrare nella fase finale di test, o che Apple ha iniziato a prepararne l’integrazione con i futuri aggiornamenti di iOS.

Un altro indizio è stato il recente lancio degli auricolari PowerBeats Pro 2. Quando vennero lanciati i PowerBeats Pro, poco dopo seguirono gli Airpods Pro.

Secondo le indiscrezioni fin qui emerse, il salto non sarà marginale: si parla di design rivisitato con steli più corti, nuovo chip H3, funzioni biometriche come la rilevazione della frequenza cardiaca e anche la traduzione in tempo reale grazie all’app Traduci potenziata da iOS 19.

Per chi vuole un quadro completo su tutte le novità attese, nel nostro approfondimento dedicato agli AirPods Pro 3 trovate una panoramica su design, funzionalità e possibili date di uscita.