Garmin Venu Sq 2 con GPS monitora la salute fino a 11 giorni

Garmin ha presentato a IFA 2022 Venu Sq 2 e Venu Sq 2 Music Edition, smartwatch GPS con monitoraggio della salute quotidiano, tracciamento dei dati fitness e funzioni smart per rimanere sempre connessi. La serie Venu Sq 2 è dotata di uno schermo AMOLED touch da 1,41″ (diagonale di 35,9 mm) con risoluzione di 320 x 360 pixel, protetto da una lente in Corning Gorilla Glass 3, che permette di accedere al volo alle statistiche sulla salute, alle oltre 25 app sportive integrate, alle notifiche smart e molto altro.

Grazie alla batteria con autonomia fino a 11 giorni in modalità smartwatch, Garmin Venu Sq 2 non necessita di essere ricaricato ogni notte. Al polso si ha un dispositivo per il monitoraggio dei parametri della salute, che fornisce un report dettagliato circa lo stato di benessere, generato da una analisi effettuata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

In questo modo si ha a disposizione il quadro completo della qualità del sonno, dello stress, della Body Battery e dei livelli di attività fisica. Per chi vuole avere sempre disposizione e ovunque la propria playlist o il podcast preferito, Garmin Venu Sq 2 Music Edition permette di scaricare direttamente la musica sullo smartwatch per ascoltarla tramite le proprie cuffie via Bluetooth.

Monitoraggio della salute 24/7

Frequenza cardiaca al polso: traccia la frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e avvisa in caso di frequenza cardiaca anomala (sia troppo alta che troppo bassa) a riposo.

Monitoraggio Body Battery: mostra il livello dell’energia residua del corpo per individuare i momenti migliori da dedicare all’attività e al riposo.

Monitoraggio e punteggio del sonno: analizza come il corpo recupera durante la notte grazie all’avanzato monitoraggio del sonno, che combina le informazioni provenienti da diversi sensori e restituisce una valutazione completa del riposo. Grazie a questa funzione, ogni mattina si ha a disposizione una valutazione del riposo notturno personalizzato e una visualizzazione chiara delle diverse fasi, oltre ai dati relativi alla frequenza cardiaca, allo stress, al Pulse Ox2 e alla respirazione.

Tracciamento dello stress: analizza quanto sia stata calma, equilibrata o stressante la giornata e visualizza promemoria per il relax in caso di stress eccessivo. L’attività di respirazione integrata può essere utilizzata anche per favorire una respirazione consapevole, oltre che per un abbassamento della frequenza cardiaca media e dei livelli stress.



Monitoraggio della salute delle donne: l’app per smartphone Garmin Connect permette di monitorare il ciclo mestruale o la gravidanza, registrando i sintomi e ricevendo informazioni sull’esercizio fisico e sull’alimentazione. Inoltre, è possibile utilizzare l’app Women’s Health Tracking sull’orologio per visualizzare e registrare i dettagli direttamente dal polso.

Istantanea sulla salute: Registrando una sessione di due minuti si ottiene una fotografia delle metriche chiave come frequenza cardiaca e relativa variabilità, Pulse Ox, respirazione e stress. È poi possibile prendere visione di un report che raccoglie queste statistiche direttamente sull’orologio o nell’app Garmin Connect.

Vita più attiva e sana con l’allenatore al polso

Garmin Venu Sq 2 contribuisce a migliorare lo stile di vita dell’utente, grazie alle app sportive e alle funzioni fitness integrate, oltre a 25 applicazioni GPS e per lo sport indoor precaricate, tra cui camminata, corsa, ciclismo, padel, tennis e altro, per allenamenti vari e stimolanti. Include anche allenamenti cardio, di forza, yoga, HIIT e Pilates precaricati. Per chi ama le sessioni HIIT, il profilo di attività precaricato propone diverse tipologie di allenamento per tracciare le metriche chiave e consente di permette il numero di round, gli intervalli di lavoro / riposo e altro ancora.

Attraverso l’app Garmin Connect è possibile scegliere tra decine di allenamenti aggiuntivi già pronti o crearne di propri scegliendo tra oltre 1.600 esercizi, per poi scaricarli direttamente sull’orologio. Il costruttore dichiara che i runner che si allenano per la prossima 5K, 10K o mezza maratona hanno l’equivalente di un allenatore personale al polso, grazie ai piani di allenamento gratuiti di Garmin Coach, che si adattano in base agli obiettivi e alle prestazioni.

Rimanere connessi

Quando Venu Sq 2 è abbinato a iPhone o Android l’utente dispone al polso di messaggi, chiamate, e-mail e aggiornamenti social. In caso di incidente invia la posizione dell’utente in tempo reale ai contatti di emergenza selezionati o un messaggio automatico. Grazie alla tecnologia contactless Garmin Pay è possibile pagare dal polso con un semplice gesto, mentre Venu Sq 2 – Music Edition permette di memorizzare fino a 500 brani musicali nell’orologio, comprese le playlist terze parti Spotify, Amazon Music o Deezer (è necessario un abbonamento Premium). Venu 2 SQ può essere ulteriormente personalizzato scaricando applicazioni, watch face e altro ancora dallo store Connect IQ direttamente nell’orologio.

Venu Sq 2, prezzi e disponibilità

Disponibile da subito, Garmin Venu Sq 2 è proposto nei colori Slate Shadow, Cream Gold White e Metallic Cool Mint al prezzo consigliato di 269,99 euro. Garmin Venu Sq 2 Music Edition è disponibile nei colori Slate Black, Peach Gold Ivory e Cream Gold French Gray al prezzo consigliato di 299,99 euro. Sul sito Garming è possibile personalizzare lo smartwatch scegliendo tra cinturini e differenti colorazioni di casse.

La maggior parte dei dispositivi Garmin è disponibile per l’acquisto anche nel negozio ufficiale su Amazon. Tutti gli articoli dedicati a Garmin sono disponibili da questa pagina di macitynet.

