SkyShowtime, annunciata data del lancio ufficiale e contenuti

SkyShowtime, nuovo servizio di streaming, ha annunciato il debutto ufficiale per il 20 settembre 2022, data a partire dalla quale porterà per la prima volta la sua offerta premium in milioni di abitazioni in Europa.

Joint venture tra Comcast, la società madre di NBCUniversal e Sky, e Paramount Global, SkyShowtime debutterà in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia il 20 settembre, prima del lancio nei Paesi Bassi previsto per i prossimi mesi del quarto trimestre dell’anno. SkyShowtime sarà poi disponibile in Spagna, Portogallo, Andorra e nell’Europa centro-orientale nei prossimi mesi/primo trimestre del 2023; i mercati dell’Europa centro-orientale includono Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Le date di lancio e i prezzi specifici per questi mercati saranno annunciati nei prossimi mesi.

In un comunicato, l’azienda riferisce che l’intenzione è di riunire “il miglior intrattenimento dei maggiori studi cinematografici e narratori mondiali”. La promessa è quella di migliaia di ore di “intrattenimento di qualità” per tutta la famiglia, con a catalogo un’ampia selezione di serie e dei film attesi a livello internazionale.

Presenterà le prime visioni esclusive per la TV di film appena usciti nelle sale di Paramount Pictures e Universal Pictures, i due storici studi cinematografici di Hollywood che, insieme, rappresentano quasi il 50% del box office di hollywoodiano.

SkyShowtime proporrà una scelta di nuovi film che hanno riscosso un enorme successo con il lancio nelle sale e la distribuzione per l’home entertainment, tra cui Top Gun: Maverick, Jurassic World – Il dominio, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, The Northman, Sing 2 – Sempre più forte, Sonic – Il film 2, The Lost City, Downton Abbey: Una nuova era, Nope, Belfast, Ambulance e Troppo cattivi.

SkyShowtime propone inoltre nuove serie con sceneggiature premium e contenuti per bambini e famiglie, oltre a una selezione di titoli e cofanetti iconici di Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios e Peacock, il tutto in streaming da un unico punto. SkyShowtime offrirà anche programmazione originale locale, documentari e contenuti speciali dai suoi mercati.

Nei paesi nordici, nel quadro del partenariato con Paramount, SkyShowtime prenderà il posto di Paramount+, consentendo ai clienti storici e futuri di seguire i contenuti preferiti attualmente trasmessi da Paramount+, come Halo, Yellowstone, The Offer e Star Trek: Strange New Worlds, oltre agli originali di SHOWTIME quali Yellowjackets, Dexter: New Blood, Super Pumped: la battaglia per Uber e The First Lady. E, per la prima volta, gli abbonati potranno accedere a serie e film premium ancora più recenti ed esclusivi dai titoli di Universal Pictures, Sky Originals e NBCUniversal.

Sin dal lancio sarà possibile vedere in anteprima la serie American Gigolò di SHOWTIME, The Rising – Caccia al mio assassino di Sky Originals, L’indice della paura e Il villaggio dei dannati, oltre alla stagione 21 di Law & Order di Peacock. Nei prossimi mesi le anteprime comprenderanno la stagione 5 di Yellowstone, Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Vampire Academy e la stagione 2 della serie Yellowjackets e Lasciami entrare, entrambi di SHOWTIME.

Il servizio sarà disponibile direttamente ai consumatori sia tramite l’app SkyShowtime per dispositivi Apple iOS, tvOS e Android, sia tramite il sito web: www.skyshowtime.com. L’abbonamento mensile a SkyShowtime costerà 6,99 euro in Finlandia, 79 SEK in Svezia, 79 NOK in Norvegia e 69 DKK in Danimarca.

SkyShowtime sarà disponibile anche tramite alcuni partner per la distribuzione nei mercati dell’Europa del nord: Allente, RiksTV, Ruutu, Sappa, Strim, Telenor, Tele2, Telia, Telmore e YouSee di Nuuday Group, oltre a TV 2 Play.

