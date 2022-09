Apple Watch 8 Pro è un colosso nel confronto delle cover

Da mesi si prevede che Apple Watch 8 Pro (qui tutto sulla nuova gamma in arrivo) sarà il più grande di tutti, ma finora era anticipata una cassa da 47 mm, massimo 48 mm, mentre ora grazie al confronto delle cover e gusci di protezione trapelati in rete prima della presentazione di mercoledì 7 settembre, ci si aspetta che Apple Watch 8 Pro sarà un vero colosso con cassa di ben 49 mm.

Di conseguenza anche lo schermo avrà una diagonale superiore a quella finora indicata di 1,99 pollici, che potrebbe arrivare a ben 2 pollici o anche superiore. Sono le interessanti rivelazioni di Sonny Dickson, leaker australiano celebre per aver fornito in passato numerose anticipazioni poi confermate su iPhone e sull’universo Apple.

Ricordiamo che gli attuali Apple Watch 7 sono proposti con cassa da 41mm e schermo da 1,691 pollici, oppure con cassa da 45 mm e schermo da 1,901 pollici. Per la gamma Apple Watch 8 in arrivo (modelli non Pro) si prevede che Apple manterrà le stesse dimensioni da 41 mm e 45mm della serie 7.

Osservando le foto a confronto di cover e gusci dei modelli attuali in commercio, con quelle presunte destinate Ad Apple Watch 8 Pro, emergono al volo le notevoli differenze. Innanzitutto in termini di altezza e anche in larghezza: gli ingombri complessivi sono sensibilmente superiori. A giudicare dalle foto sembra che aumenterà anche lo spessore.

L’area vuota all’interno di gusci e cover, destinata ad ospitare lo schermo, mostra una superficie sensibilmente più ampia, che verrà sfruttata da Apple per mostrare quadranti e complicazioni ricchi di dati salute, metriche e prestazioni.Per questa ragione secondo Sonny Dickson Apple Watch 8 Pro non sarà di 47-48mm ma avrà una cassa di ben 49 mm, con schermo piatto di 2 pollici o più. Anche senza offrire un numero preciso Mark Gurman di Bloomberg conferma la scoperta dichiarando che «Sarà più grande della maggior parte dei polsi».

Ricordiamo che nelle scorse ore sono emerse anche le prime immagini CAD che svelano una struttura molto robusta con una protezione sul lato sinistro per corona digitale e tasto di selezione, oltre a un tasto tutto nuovo e inedito in Apple Watch programmabile.

La presentazione Apple si svolgerà mercoledì 7 settembre: sono attesi iPhone 14 (standard e modelli Pro), gli smartwatch Apple Watch 8, SE e Pro e anche AirPods Pro 2. Come sempre Macitynet seguirà in diretta l’evento con la trascrizione in italiano e immagini di tutte le novità presentate da Apple. Potete trovare la diretta macitynet a questa pagina con i commenti della redazione di macitynet che da oltre 25 anni si occupa di Apple in Italia.