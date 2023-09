Gearberry lancia i saldi autunnali sulle biciclette elettriche

Fino al 22 ottobre potete comprare una bicicletta elettrica risparmiando fino a 400 dollari e ricevendo in omaggio due accessori. È questo il sunto della promozione autunnale lanciata da GearBerry, storico venditore di cui abbiamo citato più volte in passato diverse interessanti promozioni su svariati modelli di bici elettriche adatte un po’ a tutte le situazioni più comuni.

Quella di oggi è un’offerta che resterà attiva per quattro settimane – salvo esaurimento anticipato delle scorte – e che vi farà risparmiare fino a 400 dollari sull’acquisto di svariati modelli dei marchi Engwe e Fafrees. Nel caso di queste ultime in omaggio come dicevamo si riceve una catena per bloccare le ruote e una borsa, con la possibilità di sceglierne una più grande da fissare alla canna della bicicletta oppure una da manubrio con tasca dedicata allo smartphone, molto utile se lo si vuole usare in sicurezza per la navigazione GPS grazie alla tasca trasparente che mantiene attiva la possibilità di interagire con lo schermo touch.

Indipendentemente dal modello scelto vi ricordiamo che le biciclette sono stipate nei magazzini europei, quindi la spedizione e la consegna avvengono nel giro di pochi giorni ed è tutto compreso nel prezzo senza costi aggiuntivi.

Potete dare uno sguardo a tutte le biciclette in offerta cliccando qui: di seguito invece vi parliamo brevemente di tre modelli Fafrees, per le quali quindi sono compresi gli omaggi sopracitati, e che vale la pena prendere in considerazione per caratteristiche e prezzo promozionale.

Fafrees F20

Questa bicicletta è tra le più economiche attualmente disponibili con la promozione. Usa un motore da 250 Watt ed è alimentata da una batteria che promette fino a 80 chilometri di autonomia con una sola carica. Viaggia alla velocità massima di 25 chilometri orari, quindi entro i limiti imposti dall’attuale legislazione italiana, e usa pneumatici da 20 pollici con battistrada da 3 pollici, abbastanza larghe quindi per garantire una buona aderenza sulla gran parte dei manti stradali.

Può sorreggere fino a 140 chili, e grazie al morbido sellino posteriore si può usare anche per trasportare un bambino (senza seggiolino se è abbastanza grande da sapersi tenere da solo) e ha sospensioni idrauliche all’anteriore in modo da assorbire la gran parte degli urti. E poi freni a disco, cambio Shimano a 7 velocità per regolare la pedalata in base alla pendenza e telaio ripiegabile per poter essere infilata comodamente nel bagagliaio dell’auto.

Se vi interessa, con lo sconto attuale la pagate 949 €.

Fafrees F20 Pro

Identica alla precedente quasi in tutto, la batteria – sempre removibile – promette però fino a 90 chilometri di autonomia in pedalata assistita,

Al prezzo in offerta di 1.049 € quindi potete valutare di investire quei 100 € in più per una batteria un po’ più capiente e performante.

Fafrees F20 Max

Questo modello è il top di gamma della serie. Innanzitutto il motore è il doppio più potente: abbiamo infatti a disposizione ben 500 Watt per assicurarci che sia in grado di spingerci a velocità sostenuta anche in salita e la batteria promette fino a 120 chilometri di autonomia con una sola carica.

Anche il carico garantito, grazie al motore più potente, è leggermente superiore: 150 chili, che possono essere distribuiti in maniera più uniforme approfittando del portapacchi anteriore, assente negli altri due modelli.

I pneumatici sono sempre da 20 pollici ma il battistrada è ancora più largo: 4 pollici, quindi ruote totalmente di tipo fat, capaci di assicurare una buona tenuta persino su sabbia, fango, ghiaia e neve.

In aggiunta c’è anche l’ammortizzatore idraulico al posteriore, sotto la sella, per un maggiore confort durante la guida. E per il passeggero sono presenti anche delle ampie pedane per poggiare i piedi in sicurezza.

Se vi interessa, questa versione è scontata a 1.299 €.

Ricapitolando

Come dicevamo per tutte e tre queste biciclette sono compresi i due omaggi fino a esaurimento scorte e la spedizione parte dall’Europa ed è gratis.

Maggiori informazioni su queste e altre offerte, valide fino al 22 ottobre, nella pagina promozionale che potete raggiungere cliccando qui.