YouTube svela potenti funzioni AI per creatori

YouTube sta introducendo nuove funzionalità di intelligenza artificiale AI per i creatori. Annunciate durante l’evento Made on YouTube, questi nuovi strumenti includono una funzione di green screen, suggerimenti per stimolare idee, doppiaggio automatico in altre lingue e la ricerca di colonne sonore.

La funzione Dream Screen offre ai creatori di YouTube Shorts un green screen basato su AI, simile a una funzionalità popolare su TikTok. Lo strumento di YouTube rimuoverà automaticamente gli sfondi dai video, sostituendoli con immagini o video generati da AI in base alle indicazioni.

Anche se ancora non si sa quanto professionale e convincente possa essere il contenuto generato, l’idea di Dream Screen è quella di rendere più facile l’inserimento di scenari di fantasia o semplicemente ravvivare sfondi altrimenti noiosi.

YouTube Studio avrà una nuova funzionalità che farà brainstorming al posto dell’utente. Si tratta di uno strumento che potrebbe sostituite la richiesta a ChatGPT di idee per video. La funzionalità “suggerimenti di insight” può creare degli schemi e aiutare i creatori a concepire progetti.

Allo stesso modo, la ricerca assistita in Creator Music faciliterà la ricerca di colonne sonore per i video:

Basta digitare una descrizione del tuo contenuto e l’AI suggerirà la musica giusta al prezzo giusto. Sia gli Insights che la ricerca assistita di musica saranno disponibili per i creatori l’anno prossimo

YouTube ha anche mostrato la funzione di doppiaggio basata su AI che ha iniziato a testare all’inizio di quest’anno. Sviluppata presso l’incubatore Area 120 di Google, può generare una traduzione basata su testo nella lingua selezionata. L’azienda afferma che questo strumento darà la possibilità di controllare l’output prima di scegliere tra diversi narratori virtuali per leggere il proprio contenuto. Attualmente, la funzione è in fase di test con creator selezionati in inglese, portoghese e spagnolo.

YouTube sta, inoltre, lanciando l’app YouTube Create per aiutare i creatori di video a produrre contenuti su dispositivi mobili. Include funzionalità standard come editing, taglio, sottotitoli automatici, voiceover, filtri, effetti e musica royalty-free.

L’app gratuita è attualmente in versione beta per Android in mercati selezionati. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.