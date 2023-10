Apple al lavoro per spingere l’intelligenza artificiale su iPhone e sulle app

Nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, Mark Gurman di Bloomberg riferisce di “intense e diffuse” iniziative di Apple per rispondere alla frenesia sull’AI che ha travolto il mondo dell’IT.

Il redattore di Bloomberg sottolinea quanto già affermato in altre occasioni e cioè che Apple sta creando un suo large language model (LLM), un modello linguistico ampio (tipo quelli alla base di strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT) e internamente avrebbe distribuito un chatbot denominato “Apple GPT” per testare le nuove funzionalità. Il prossimo passo è determinare se la tecnologia in questione è al passo con i competitor e sfruttarla in vari prodotti.

Secondo Gurman, il vice presidente di senior di Apple responsabile AI, John Giannandrea, e Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering, coordinano lo sforzo collettivo che dovrebbe portare a un più massiccio uso dell’AI in vari ambiti. La squadra di Tim Cook chiama i due i “dirigenti sponsor” per la spinta dell’AI.

“Anche Eddy Cue, a capo dei servizi, è coinvolto”, riferisce Gurman citando notizie carpite dal quartier generale di Cupertino. Il terzetto sarebbe “in procinto di spendere circa 1 miliardo di dollari l’anno sull’impresa”. E ancora: “Giannandrea sta supervisionando lo sviluppo della tecnologia sottostante per un nuovo sistema AI e il suo team si sta occupando del rinnovo di Siri con modalità che dovrebbero portare a miglioramenti profondi”.

Questa presunta nuova versione di Siri, più “intelligente” dovrebbe essere pronta già dal prossimo anno; vi sono ad ogni modo ancora dubbi riguardo alcune scelte e Apple preferirebbe prendere con calma decisioni che riguardano funzionalità AI da implementare su tutta la linea dei suoi prodotti.

Dal report di Gurman emergono anche altri dettagli minori ma interessanti: il gruppo di Federighi sta lavorando per implementare nuove funzionalità AI nella prossima versione di iOS; i software engineering team di Apple vogliono integrare funzionalità di IA generativa anche in strumenti di sviluppo come Xcode; Cue spinge per implementare l’AI in più app possibili, comprese app come Apple Music (con funzioni che, ad esempio, permetteranno di ottenere playlist in automatico) e le varie app per la produttività di Apple.

