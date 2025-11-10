Scoperto il menu segreto di Netflix: ecco i film e le serie top che vedi solo con il codice segreto

Netflix e i suoi codici segreti: come scoprire i titoli nascosti e non perdere le prossime uscite.

C’è un lato nascosto di Netflix che molti utenti ancora non conoscono. Dietro l’interfaccia intuitiva, le classifiche giornaliere e le categorie più popolari, si cela un sistema complesso di organizzazione dei contenuti che, se esplorato nel modo giusto, può trasformare completamente l’esperienza di visione.

Si tratta dei codici segreti di Netflix, una funzione tanto curiosa quanto utile, che permette di accedere a generi e sottogeneri cinematografici altrimenti difficili da trovare.

Scoperto il menu segreto di Netflix

Il problema da cui tutto nasce è ben noto, un film o una serie può sparire da un giorno all’altro. Non si tratta di una scelta arbitraria della piattaforma, ma della conseguenza naturale dei contratti di licenza che Netflix stipula con le major e con i produttori indipendenti.

Ogni titolo in catalogo, infatti, è vincolato a una durata specifica dei diritti di distribuzione. Quando questi diritti scadono, e non vengono rinnovati, spesso per questioni economiche o strategiche, il titolo deve essere rimosso. Accade così che una serie amata o un classico del cinema improvvisamente non sia più disponibile, senza un vero preavviso agli utenti.

Negli anni, questa situazione ha generato un certo malcontento. Gli spettatori vorrebbero poter sapere quali titoli sono “a tempo”, per avere la possibilità di guardarli prima che spariscano.

Netflix, pur non avendo ancora introdotto una funzione ufficiale dedicata a questo, ha comunque reso disponibile, in modo indiretto, un sistema per esplorare meglio il proprio catalogo e scoprire titoli nascosti o poco promossi.

Uno degli aspetti più interessanti di questa funzione è che consente di superare le limitazioni dell’algoritmo di raccomandazione. Netflix, infatti, suggerisce contenuti basandosi sulle abitudini di visione dell’utente: ciò che si guarda, ciò che si interrompe, i generi preferiti, persino il tempo trascorso su un titolo prima di abbandonarlo.

Questo sistema di personalizzazione, pur efficace, tende a creare una sorta di “bolla di contenuti”, dove si vedono sempre gli stessi tipi di film o serie. Usare i codici segreti, invece, significa rompere questa bolla.

Si possono scoprire pellicole e programmi che l’algoritmo non proporrebbe mai, perché non corrispondono al profilo abituale dell’utente. In questo senso, i codici diventano anche uno strumento di libertà e di curiosità, che restituisce all’abbonato un ruolo più attivo nella scelta di cosa guardare.

Così ad esempio, 2763 mostrerà tutti i film polizieschi britannici. Il 2729 svelerà tutto sugli Anime Sci-Fi. Nonostante il loro fascino, i codici segreti hanno un limite pratico: non funzionano su tutti i dispositivi.

Mentre su computer e browser mobile si possono inserire facilmente nell’URL, alcune smart TV o app per console non permettono questo tipo di ricerca. In quei casi, l’unica soluzione è creare la propria lista dal computer e poi accedervi dalla televisione.

Inoltre, i codici non indicano quali titoli stanno per essere rimossi, ma aiutano a scoprire contenuti poco visibili o di nicchia, molti dei quali potrebbero essere proprio quelli destinati a lasciare presto la piattaforma.