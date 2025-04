Le migliori bici elettriche in sconto su GeekMall a partire da 639 €

Pubblicità Quest’anno la pioggia non ci lascia ancora in pace, ma la primavera è già entrata da un pezzo e andiamo verso l’estate: quale momento migliore quindi per acquistare un monopattino elettrico o meglio ancora una bicicletta a pedalata assistita per districarsi nel traffico cittadino senza sudare anche quando fuori ci saranno quaranta gradi all’ombra? In tal caso date uno sguardo alle offerte appena lanciate su GeekMall. La promozione resterà valida fino all’8 Maggio salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili e combina gli sconti già attivi con dei codici che permettono di ottenere un ulteriore ribasso al momento del pagamento. Nello specifico, se il totale nel carrello supera: 700 €, allora inserendo il codice 700ERD40 potete ottenere altri 40 € di sconto;

potete ottenere altri 40 € di sconto; 500 €, col codice 500ERD30 si ottiene uno sconto extra di 30 €;

si ottiene uno sconto extra di 30 €; 300 €, basta inserire il codice 300ERD20 per risparmiare altri 20 €. Di seguito vi segnaliamo alcuni dei più interessanti modelli in offerta per questa occasione. 1 HillMiles MileCity1

HillMiles MileCity1 2 Halo Knight H03

Halo Knight H03 3 Eleglide C1 ST

Eleglide C1 ST 4 Touroll J1

Touroll J1 5 Hidoes B10

Hidoes B10 6 Tutte le offerte HillMiles MileCity1 Una bici elettrica potente e versatile, perfetta sia per l’uso urbano che per le escursioni più lunghe. Equipaggiata con un motore da 250W (600W di picco), promette ottime prestazioni anche su salite e controvento, raggiungendo una velocità massima di 32 km/h. La batteria da 36V 13Ah offre un’autonomia fino a 100 km in modalità assistita, con un tempo di ricarica di sole 4-5 ore. Il cambio Shimano a 7 velocità permette di adattarsi facilmente a diversi terreni. Monta inoltre sospensioni a forcella, pneumatici da 26 x 1,95 pollici ed offre illuminazione a LED, display a colori e protezione IP65 contro l’acqua. Il telaio supporta un carico massimo di 120 kg, ed è adatta per altezze tra 155 e 185 cm. È una buona scelta per chi cerca autonomia, stabilità e affidabilità in una sola e-bike. HillMiles MileCity1 costa 699 € ma col codice QKY38UF4 la pagate 639 €. Halo Knight H03 È una bicicletta elettrica dotata di un potente motore da 1000W che consente di raggiungere una velocità massima di 50 km/h e affrontare salite fino a 40°. Grazie alla batteria rimovibile da 48V 19,2Ah, offre un’autonomia di 80-90 km in modalità a pedalata assistita. I pneumatici sono da 27,5 pollici con battistrada da 3″ e sono accompagnati da un sistema di ammortizzatori doppi per una guida confortevole, mentre i freni idraulici assicurano una risposta rapida e sicura. Include pannelli parafango ed è realizzata con un telaio in lega di alluminio. Halo Knight H03 normalmente costa 1.159 €, ma inserendo il codice wRtgd5k4 nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 1.108 €. Eleglide C1 ST Questa invece è una bicicletta elettrica da trekking adatta quindi a terreni misti, urbani e fuoristrada. Dotata di un motore Mid-Drive da 250W con una coppia di 70 Nm, offre una pedalata fluida e un supporto potente su salite e terreni difficili. La batteria da 522Wh promette un’autonomia fino a 150 km, ideale per lunghe escursioni. La sospensione idraulica e i freni a disco idraulici assicurano una guida sicura e confortevole. Il design Step-Thru facilita l’ingresso e l’uscita, rendendola adatta anche a chi ha difficoltà motorie o indossa abiti ingombranti. L’attacco manubrio regolabile e le luci StVZO completano l’alto livello di comfort e sicurezza. Al momento la trovate in sconto a 1.199 € e in regalo ricevete uno speaker Bluetooth da 30 Watt. Touroll J1 Una bicicletta da trekking elettrica dotata di un motore brushless da 250 W che offre una coppia di 45N.M e una velocità massima di 25 km/h. Grazie alla batteria rimovibile da 561,6Wh può percorrere fino a 100 km in modalità assistita, ottima quindi sia per escursioni che per spostamenti quotidiani. Il cambio Shimano a 7 velocità e le sospensioni con funzione di bloccaggio promettono una guida confortevole su diversi terreni. I pneumatici da 27,5″ offrono una buona trazione e stabilità, mentre il display LCD consente di monitorare la velocità e selezionare tra 5 livelli di assistenza alla pedalata. La luce LED e il portapacchi completano la dotazione. Touroll J1 normalmente costa 799 €, ma con l’offerta attuale il prezzo scende a 699 €. Hidoes B10 Sembra una moto custom, ma è una bici elettrica come le altre. Monta un potente motore da 1000W con 60Nm di coppia, capace di superare pendenze fino a 25° e di raggiungere una velocità massima di 45 km/h (limitata a 25 km/h per conformità UE, ma regolabile). L’autonomia è di 60 km in modalità assistita grazie alla batteria da 48V 12,5Ah, mentre in modalità elettrica pura si possono coprire circa 35 km. È inoltre dotata di doppi freni a disco, ammortizzatori regolabili sia sulla forcella che sulla sella posteriore e pneumatici extra larghi da 20” x 4” per ogni tipo di terreno. Il display LCD fornisce tutte le informazioni di guida essenziali, mentre il faro LED extra-large assicura visibilità anche al buio. Con grado di protezione IP54, è infine resistente a pioggia e polvere, pronta ad affrontare qualsiasi avventura. Hidoes B10 costa 999 € ma al momento potete inserire il codice Q8UPNLKH per poterla comprare in sconto a 949 €. Tutte le offerte Per tutti gli altri modelli in promozione fate riferimento a questa pagina. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore. Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.

