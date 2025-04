Recensione Razer Pro Click V2 Vertical Edition, mouse verticale con l’Intelligenza Artificiale dentro

C’è chi usa prodotti Razer per il design aggressivo, chi per la tecnologia spesso vitale nei giochi, chi solo per il prestigio del marchio, che di solito equivale a qualità. Ma c’è chi lo fa perché vuole un prodotto preciso e avanzato da usare anche nel lavoro, come questo Razer Pro Click V2 Vertical Edition, un mouse verticale pensato per il professionista che ha bisogno di un device ad altissime prestazioni, con l’esperienza di chi fa giochi, anche se non gioca.

Macitynet l’ha provato in anteprima, con qualche dolce sorpresa all’interno.

Da gamers a professional

Prima di dettagliare riguardo alle caratteristiche del nuovo Razer Pro Click V2 Vertical Edition, meglio fare un po’ chiarezza sul perché questo mouse è importante.

Nel mercato i mouse verticali non sono una novità: seppure sia un segmento di nicchia, è possibile trovarne diversi modelli tanto che negli ultimi anni molti marchi hanno percorso questa strada sviluppando diverse tecnologie per renderli comparabili ai modelli più tradizionali.

Questo nuovo modello di Razer però è particolare, perché è il primo (a memoria di chi scrive) pensato per gamers e che propone, appunto, look e tecnologie da gamers.

Questo dettaglio è così importante da cambiare la prospettiva del prodotto: di solito infatti nel modo informatico, e in particolare in quello Apple, si tende a considerare il mondo dei gamer come una cosa a parte, distante e talvolta strano, come se la parola “gioco” fosse sinonimo di scarsa qualità.

In realtà il mondo gaming è, da anni, la parte più avanzata del mercato informatico: propone le migliori tecnologie, di solito prima che in altri settori e spesso anche in modo esclusivo.

Ergo, oggi per chi vuole un device estremamente capace e che primeggi per prestazioni e soluzioni in tutti i settori, lo può trovare solo nel mondo gaming.

Alcuni esempi? Un mouse gaming “medio” propone risoluzioni tipicamente 20 volte superiori ai comuni mouse commerciali (incluso, per esempio, anche il Magic Mouse di Apple). Idem per le tastiere, le webcam e altri accessori, che sono spesso palesemente superiori alla controparte business, ovviamente con costi tipicamente proporzionali.

Ecco perché la linea “Pro” di Razer è particolarmente interessante, trasmettendo la maggior parte delle tecnologie gaming ad utenti che gaming non lo sono (o solo in parte), potendo sfruttare molte funzioni anche durante il giorno, in ufficio o in smart.

Di questa linea abbiamo già parlato per il mouse Razer Pro Click, così per al sua versione Mini, o per la tastiera Razer Pro Type ed oggi siamo qui perché è arrivato il momento di una nuova generazione, che inizia con questo nuovo mouse Razer Pro Click V2 Vertical Edition, un prodotto molto particolare, sicuramente di nicchia, ma che può offrire risultati davvero interessanti tanto da poter essere, forse, il primo di una nuova generazione di mouse.

Dark

Le dimensioni non sono da sottovalutare: 111 x 88 x 79 mm per 150 g di peso ne fanno un bell’esemplare sopra la scrivania, il che significa molto solido e ben seduto sul tappetino, che non è obbligatorio ma considerato il sensore, è senza dubbio suggerito.

La tipologia è quella di un mouse “verticale”, con una angolazione di 71,7° rispetto al piano d’appoggio.

Perché verticale? Perché in questo modo la mano sosta in posizione più naturale e tutto è ruotato, proponendo una costruzione, appunto, quasi verticale rispetto ai tradizionali mouse orizzontali.

Con questo tipo di mouse il polso riduce la torsione e il peso, minimizzando il rischio di disturbi come la sindrome del tunnel carpale o dolori da uso prolungato.

La forma però, essendo appunto insolita, è abbastanza tozza, perché deve sostenere sia se stesso che la mano: la base è infatti allargata per cementare l’equilibrio.

La costruzione è in un misto di plastica, gomma e metallo, con una parte luminosa alla base, che da una parte ne snellisce il nero che domina, dall’altra lo rende davvero unico, perché chi scrive non ricorda altri mouse verticali con luminosità LED integrata.

Il rivestimento è misto: la parte esterna (dove sostano i due pulsanti e la rotella) è interamente in plastica liscia, mentre la parte interna è in gomma finemente sagomata, per migliorare la presa anche quando fa caldo.

La parte centrale presenta una fascia in metallo grigio scuro, che riporta la scritta RAZER e il pulsante AI, sul quale torniamo tra poco.

Alla base, il pulsante di accensione, quello di pairing/switch e l’alloggio per il dongle USB-A (qui ci aspettavamo un po’ più di coraggio e un dongle USB-C, infatti per l’uso su Mac abbiamo usato questo HUB USB-C) quando il mouse è in viaggio.

Sempre in basso, due piccoli piedini in ceramica PTFE, una soluzione già vista nei mouse di Razer, che addolciscono tantissimo lo scorrimento su tappetino.

Una AI nel motore

Il mouse propone 6 tasti, tutti programmabili tramite i driver Synapse (solo per Windows, peccato). Oltre ai tre classici (sinistro, destro e rotella, cliccabile), ci sono due pulsanti interni usabili dal pollice (sopra e sotto la posizione di riposo) ed infine un altro pulsante, posizionato in alto, usabile per richiamare funzioni di AI.

Che un device abbia funzionalità AI non è una novità, ormai questa tecnologia impazza e la troviamo ovunque, ma in un mouse è un po’ insolito.

Qui la funzionalità è abbastanza elementare, ma molto utile allo stesso tempo: su Windows, con i driver Synapse installati, una pressione breve del pulsante cambia la risoluzione del mouse (cambiando così velocità e precisione), mentre una pressione più lunga attiva una piccola finestrella dove inserire il prompt con ChatGPT o Copilot (forse in futuro arriveranno altre AI).

Ovviamente, grazie a Synapse, il mouse è del tutto personalizzabile e la stessa funzione può essere mappata anche su altri tasti, in base alle preferenze dell’utente (noi ad esempio l’abbiamo gradita nel tasto appena sotto il pollice), tanto da avere più finestre specifiche su più tasti.

Su macOS il tasto attiva Apple Intelligence, e sfrutta le modalità del sistema operativo per attivare le varie funzioni.

Durante la fase di gioco l’attivazione del comando su Windows non si sovrappone al layer di gioco (peccato, era utile avere ChatGPT o Copilot durante il gioco per qualche consiglio), mostrando la finestra sulla scrivania, mentre su macOS il pulsante durante la fase “In game” è apparentemente disabilitato.

Connessioni e prestazioni

Sul fronte connessioni il nuovo Razer Pro Click V2 Vertical Edition è davvero molto capace: sono disponibili ben 5 connessioni a diversi device, di cui una wireless via dongle USB-A, tre Bluetooth e l’ultima via cavo USB-C/USB-A fornito in confezione.

Lo selezione della sorgente avviene tramite il pulsante posto alla base appena accanto al sensore: in questo modo è possible scegliere con quale device operare, avendo la possibilità di collegarlo a più PC/Mac, scegliendo quello giusto al momento. In realtà qui, avendo la necessità di eseguire uno switch completo, abbiamo adottato la soluzione di uno switch hardware, che trasporti oltre al mouse anche tastiera, speaker e microfono: abbiamo usato quindi sempre la soluzione dongle USB, che lo ricordiamo offre prestazioni migliori, seppure con un consumo maggiore.

Dal punto di vista del consumo, il mouse è straordinario avendo comunque un sensore ottico da 30.000 DPI (sette volte più potente del più interessante mouse commerciale) permette di avere dichiaratamente sino a 6 mesi di autonomia in Bluetooth e 4 in Wireless (via Dongle).

Per come è strutturata questa prova, non possiamo dire se questo valore è veritiero o no, ma dalle prime che abbiamo effettuato in anteprima (pochi giorni), possiamo dire che la previsione veritiera è con luci LED spente, e che dopo una settimana di utilizzo lavorativo, con luci accese e via dongle Wi-Fi, la batteria è al 90%.

Come funziona

Il test è stato effettuato forzando l’uso del Razer Pro Click V2 Vertical Edition in tutte le situazioni, dai vari compiti lavorativi ad alcuni giochi, in una fase mista di PC Windows e Mac, per circa una settimana.

Questo tipo di mouse è una scelta a tratti dovuta (per problemi al polso) e a tratti preferita, per maggiore comodità, dovuta ad una postura più comoda, anche se non si hanno palesi problemi.

Il mouse si è dimostrato incredibilmente preciso e comodo: anche in assenza dei driver Synapse su Mac, il mouse risponde ai comandi impostati su Windows allo stesso modo, tanto che basta una macchina virtuale per personalizzarlo una sola volta.

La risoluzione di 30,000 DPI, un valore davvero altissimo per un prodotto come questo, con valori di 550 IPS e una accelerazione di 50 G, unitamente ai piedini in PTFE su un tappetino, offre una insospettabile morbidezza di esecuzione.

Morbidezza che si trasforma in precisione quando usato su applicazioni professionali come Illustrator e Photoshop, per esempio, laddove l’esigenza di precisione è ben più alta di quando usato su app più semplici come Word, Excel o un browser (semplici operativamente parlando, ovviamente).

Per il resto il mouse offre una buona presa, aiutata anche dalle superficie interna in gomma che ne semplifica l’uso in condizioni non semplici, come ad esempio quando fa caldo.

Nel gioco, però, nonostante le caratteristiche come risoluzione, Polling rate e accelerazione lo avvicinino ai mouse top di gamma di Razer, la rotazione del polso non convince nei titoli più spinti, il mouse funziona nei giochi semplici, dove l’interazione del mouse non è così avanzata, ma si ferma li.

Conclusioni

Un prodotto sicuramente sopra le righe, destinato ad essere probabilmente il primo mouse con AI integrata (anche se le funzionalità sono via software) ma soprattutto il primo verticale progettato con tecnologia tipica da gaming, il che significa che è diversi passi più potente rispetto al concorrente più blasonato.

∑Alcuni vezzi, come la luminosità, l’AI e la ampia programmabilità dei tasti (con anche funzioni Macro, da non sottovalutare) è pregevole e a tratti può diventare determinante, ma più di tutto è la morbidezza con cui si usa che sorprende, e che nonostante il peso sia importante, sopra un tappetino lo fa sembrare allo stesso tempo leggerissimo ma incredibilmente preciso.

Il costo, lo ammettiamo, è alto, da prodotto Top, ma il marchio Razer di cui si fregia non è da sottovalutare: la tecnologia c’è tutta e probabilmente questo è un prodotto destinato a stabilire un paragone di confronto con tutti gli altri modelli verticali sul mercato.

Se avete problemi al polso e state cercando un mouse verticale, nonostante sia un mercato di nicchia, avete una scelta interessante, ma se lo cercate di qualità e per lavori di precisione, allora questo è il modello giusto, anche considerando il prezzo.

Pro:

• Ottima qualità generale

• Funzionalità AI integrate e programmabili

• Luminosità RGB

• Design interessante

Contro:

• Mancano i driver per Mac

• Non adatto al gioco

• Manca un adattatore USB-A/USB-C

Prezzo:

• 139,99 €

Razer Pro Click V2 Vertical Edition è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it

