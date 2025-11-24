Black Friday: GeekMall sconta domotica, mobilità elettrica, power station e caffè

È appena partito il secondo round del Black Friday di GeekMall, dove fino al 30 Novembre potrete accedere a questa pagina e spulciare tutti i prodotti in promozione speciale in questi giorni. Fino a fine mese si susseguiranno tantissime offerte, molte delle quali come dicevamo sono attive già adesso.

Dateci quindi un’occhiata e se c’è qualche cosa che vi serve e il prezzo è di vostro gradimento, non tergiversate oltre. Tenete inoltre presente che, sui prezzi già scontati, potete limare ulteriormente il costo finale utilizzando uno di questi codici:

100GKMBF12 per ridurre di 12 € una spesa nel carrello che supera i 100 €;

per ridurre di una spesa nel carrello che supera i 100 €; 300GKMBF20 per ridurre di 20 € una spesa nel carrello che supera i 300 €;

per ridurre di una spesa nel carrello che supera i 300 €; 600GKMBF40 per ridurre di 40 € una spesa nel carrello che supera i 600 €;

per ridurre di una spesa nel carrello che supera i 600 €; 800GKMBF50 per ridurre di 50 € una spesa nel carrello che supera gli 800 €;

per ridurre di una spesa nel carrello che supera gli 800 €; 1000GKMBF70 per ridurre di 70 € una spesa nel carrello che supera i 1.000 €.

Inoltre occasionalmente sul sito, fino all’8 Dicembre, troverete a sorpresa dei codici esclusivi, come ad esempio:

sconto di 6 € senza minimo di spesa ;

; 4% di sconto sul totale;

di sconto sul totale; 5% di sconto sul totale;

di sconto sul totale; 50 € su spesa minima di 600 €;

su spesa minima di 600 €; 100 € su spesa minima di 800 €.

Vi invitiamo inoltre a dare un’occhiata ai prodotti che vi indichiamo qui sotto, alcuni dei quali vengono scontati con codici specifici.

FOSSiBOT F2400

Questa centrale elettrica portatile ha una capacità di 2048 Wh e una potenza di uscita di 2400 Watt, adatta quindi a una vasta gamma di dispositivi, dai piccoli elettrodomestici ai più grandi.

Dispone di 16 porte di uscita (AC, USB, DC) e utilizza una batteria LiFePO4 che promette oltre 3500 cicli di ricarica. La funzione UPS permette un passaggio rapido all’energia di riserva in caso di blackout.

Si distingue per la ricarica ultra rapida che consente di passare dal 0% al 100% in 90 minuti tramite rete elettrica e solare. La tecnologia dell’inverter bidirezionale ottimizza invece la carica, con l’80% della batteria che si ricarica in 70 minuti.

È possibile ricaricarla tramite presa elettrica, energia solare o auto, e una manopola lascia regolare la velocità di carica, proteggendo i dispositivi e aumentando la durata della batteria.

FOSSiBOT F2400 costa 669 € potete comprarla in sconto a 629 € inserendo il codice 600GKMBF nel carrello prima dell’acquisto.

FOSSiBOT F1200

È una stazione elettrica portatile con una capacità di 1024 Wh e una potenza continua di 1200 Watt, ideale per attività all’aperto e situazioni di emergenza.

Con un peso di soli 11,5 kg, è facilmente trasportabile e presenta 7 porte di uscita, che consentono di collegare più dispositivi contemporaneamente. La ricarica rapida, che porta la batteria da 0 a 80% in 49 minuti, assicura che il dispositivo sia pronto all’uso in tempi brevi, rendendolo un compagno pratico per viaggi e avventure.

A differenza del F2400, il F1200 offre un equilibrio tra capacità e portabilità, risultando migliore per chi cerca una soluzione leggera. La batteria LiFePO4 garantisce una lunga durata con oltre 4000 cicli, mentre la funzione UPS consente un’alimentazione continua durante interruzioni di corrente. L’uscita a onda sinusoidale pura protegge le apparecchiature sensibili, rendendo il F1200 una scelta sicura e versatile per chi ha bisogno di energia portatile in modo semplice.

FOSSiBOT F1200 costa 369 € ma potete pagarla 339 € inserendo il codice FSBF1200 nel carrello prima dell’acquisto.

Ausom DT2 Pro

Un monopattino elettrico pieghevole con doppio motore da 1100 W che permette di raggiungere una velocità massima di 68 km/h e affrontare facilmente le pendenze. La batteria promette un’autonomia fino a 115 km mentre il sistema di frenatura idraulica con E-ABS offre frenate sicure e stabili. Buone anche le sospensioni, ispirate ai carrelli aerospaziali, e gli pneumatici tubeless da 10″ per una buona trazione su qualsiasi terreno.

Offre inoltre un sistema di sblocco tramite NFC o con codice e supporto AirTag, e un display LCD da 4,5″ per monitorare velocità e stato della batteria. Non mancano indicatori di direzione, luci anteriori e posteriori.

Col codice 800GKMBF50 lo comprate in offerta a 869 €. La spedizione parte dall’Italia e la consegna è prevista in 2-3 giorni lavorativi.

HIBREW H10Plus

Una macchina da caffè espresso semiautomatica da 20 bar con sistema per regolare con precisione la temperatura del caffè, del vapore e tempo di pre-infusione, adattandosi a qualsiasi gusto o tipo di macinatura.

Oltre alle bevande calde, offre anche la funzione Cold Brew a 25 °C per preparazioni fredde, e include uno scaldatazze integrato per mantenere la temperatura al punto giusto.

Presenta un corpo in acciaio inox, manopole in legno massello e un portafiltro professionale da 58 mm. Diverse inoltre le funzioni di sicurezza intelligenti, come gli avvisi automatici e la valvola antigoccia. Viene fornita con sei accessori professionali per un’esperienza da barista completa fin dal primo utilizzo.

Costa 219 € ma se inserite il codice 100GKMBF12 la potete comprare in sconto a 207 €. La spedizione parte dall’Italia, con consegna entro 4-5 giorni lavorativi.

HiBREW H4C Explorer

È una caffettiera espresso portatile con funzione di autoriscaldamento: ad alimentarla ci sono tre batterie al litio rimovibili da 2.500 mAh ciascuna che permettono di preparare caffè caldo (fino a 5 per carica) senza prese di corrente e senza accendere fuochi.

È compatibile con le capsule Nespresso, Dolce Gusto e con il caffè macinato, e si possono personalizzare la temperatura (85–95°C) e il tempo di estrazione (25–75 s) tramite un semplice sistema a due pulsanti supportato da un display digitale. Il serbatoio in acciaio inox presenta tacche visibili a 50, 75 e 100 ml.

Normalmente costa 107 € ma inserendo il codice 100GKMBF12 ve la potete portare a casa per 95 €.

HiBREW H10B

È una macchina per caffè espresso semiautomatica dotata di pressione di estrazione a 20 bar, ideale per ottenere un caffè ricco di aroma e corpo. Offre ampia personalizzazione, permettendo di regolare volume, temperatura del caffè, temperatura del vapore e tempo di preinfusione, per adattare ogni estrazione ai propri gusti. La funzione di riscaldamento tazze assicura inoltre che l’espresso mantenga intatte le sue proprietà organolettiche.

Tra le altre caratteristiche spiccano il serbatoio dell’acqua rimovibile da 1.3 L, la lancia a vapore rotante a 270° per montare il latte e il manico in lega di alluminio da 51 mm. Il corpo in acciaio inox, resistente e facile da pulire, aggiunge un tocco professionale e durevole, rendendola una scelta eccellente per gli amanti del caffè fatto in casa.

Il prezzo di listino è di 113 € ma inserendo il codice 100GKMBF12 nel carrello vi costa 101 €. Viene spedita dall’Italia con consegna in 4-5 giorni lavorativi.

Proscenic F10 Pro

È un aspirapolvere lavapavimenti senza fili 3 in 1 che combina aspirazione, lavaggio e pulizia a umido con acqua dolce per rimuovere macchie ostinate dai pavimenti duri. Offre tre modalità di pulizia (Smart, Max e Aspirazione), un sistema di autopulizia automatico, serbatoi separati per acqua pulita (650 ml) e sporca (500 ml) e un’autonomia fino a 30 minuti.

Dotato di display LED e guida vocale multilingue, è facile da usare e manovrare grazie alla spazzola flessibile e all’autopropulsione. Supporta la pulizia da bordo a bordo e il design con separatore solido-liquido semplifica lo smaltimento dello sporco.

Costa 129 € ma col codice 100GKMBF12 lo pagate 117 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

